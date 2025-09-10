ETV Bharat / state

2 बार के सांसद आदिवासी से मांग रहे थे भिक्षा, क्यों उस दान को भुला नहीं पाए प्रहलाद पटेल

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने लिखी नर्मदा नदी पर किताब, जल्द होगा विमोचन, ईटीवी भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रहलाद पटेल ने दिए कई सवालों के जवाब.

PRAHLAD PATEL INTERVIEW
मंत्री प्रहलाद पटेल से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:47 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 8:57 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: दो बार के सांसद रहे प्रहलाद पटेल जंगल में एक आदिवासी के सामने खड़े हैं. तीन दिन से भूखे हैं. उस आदिवासी के पास आटा है. नाउम्मीद होकर प्रहलाद पटेल नर्मदे हर कहकर आगे बढ़ जाते हैं. आदिवासी उन्हें रोकता है, आटे में ऊंगली मारता है और लकीर खींच कर कहता है कि ले आधा तेरा और आधा मेरा. प्रहलाद पटेल कहते हैं, उसने अपनी भूख जितना आटा भी अपने पास नहीं रखा था. मैं जब तक धरती पर जिंदा हूं, उससे बड़ा दानी मैं किसी को नहीं मानता. प्रहलाद पटेल के जीवन का ये वाकया 1995 में की गई उस नर्मदा परिक्रमा का हिस्सा है.

30 साल बाद अब इस यात्रा के आध्यात्मिक अनुभव किताब की शक्ल में आ रहे हैं. 30 साल पहले परिक्रमा के दौरान लिखी गई किताब के अब प्रकाशन की वजह क्या है? ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा की बदलती तस्वीर भी बयां की और बेबाकी से प्रदेश में नर्मदा समेत छोटी बड़ी 900 से ज्यादा नदियों पर संकट भी साझा किए.

मंत्री प्रहलाद पटेल से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

नर्मदा परिक्रमा के दौरान हुए आध्यात्मिक अनुभव पर लिखी प्रहलाद पटेल की किताब 'परिक्रमा कृपा सार' का विमोचन संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाथों 14 सितम्बर को होने जा रहा है. प्रहलाद पटेल ने नर्मदा परिक्रमा के अपने अनुभव, नर्मदा के हालात परिक्रमा के बाद उनके अपने जीवन में हुए बदलाव पर बेबाकी से बात की.

सवाल- जब नर्मदा सियासत की नदी बन गई, तब इस नदी की परिक्रमा पर लिखी किताब के प्रकाशन की ये टाइमिंग, इसकी कोई खास वजह क्या है?

जवाब- लोग क्या परिभाषा करते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. नर्मदा और नर्मदा का परिक्रमा वासी मेरे लिए सिर्फ श्रद्धा का केन्द्र है. ये मुझे कहने की जरुरत नहीं है. ये मेरे जीवन में, मेरे आचरण में भी लोगों ने देखा होगा. ये पुस्तक 30 साल पहले जब लिखी गई थी, तभी मैंने इसका विभाजन कर दिया था. मेरे गुरुदेव ने जो कहा है वो परिक्रमा का सार है. जो मैंने लिखा है, वो कृपा सार है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नर्मदा को क्यों बेचना, इसलिए अपने लिखी हुई किताब किताब को प्रकाशित नहीं करवाया.

MP CABINET MINISTER PRAHLAD PATEL
मंत्री प्रहलाद पटेल की पुरानी तस्वीर (Minister Prahlad Patel)

बाद में केन्द्रीय मंत्री बन गया. केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद भी मैंने किताब को छपने नहीं दिया. जबकि साहित्य अकादमी मेरे पास थी. 2005 में मैंने सपत्निक फिर नर्मदा परिक्रमा की. उसके बाद फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी ने दस बार से ज्यादा कहा कि आप लिख दीजिए. मैने अपनी पत्नी से कहा कि आप लिख दीजिए, मैं मदद करूंगा, पर मेरे मन में था कि मैं ना लिखूं. तो उन्होंने कहा कि मैं भी क्यों लिखूं.

अभी जब मैं 65 साल का हो रहा था, तब दोस्तों ने कहा कि जो किताब लिखकर रखी है, उसको छप जाना चाहिए. फिर मेरे भाई जालम सिंह ने कहा भाईसाब हम एक बार फिर से परिक्रमा करते हैं और नंगे पैर ही करते हैं. प्रहलाद पटेल ने बताया हमनें दोनों बार परिक्रमा नंगे पैर भिक्षा लेकर की है. तो मैंने तय किया कि इस किताब को आने देते हैं.

PRAHLAD PATE TALK ETV BHARAT
नर्मदा यात्रा की तस्वीर (Minister Prahlad Patel)

सवाल-30 साल पहले की नर्मदा और आज की नर्मदा क्या अंतर देखते हैं.

जवाब- कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये पुस्तक यात्रा वृतांत नहीं है. विषयों पर आधारित लेख और उनका संकलन हैं. मैं इसके बाद यात्रा वृतांत लिखने वाला हूं और उसमें सबकुछ लिखूंगा. नर्मदा के हाल लिखूंगा. परम पूज्य जो स्थान आज अस्तित्व में नहीं है, वहां की वाणी मेरे पास है. परिक्रमा का सार लिखूंगा, तो बताऊंगा कि नर्मदा को हमने पहले क्या देखा और आज हम क्या देख रहे हैं. ये पैरामीटर होने ही चाहिए कि 20 साल पहले नर्मदा क्या थी और आज क्या हो गई. उससे युवा पीढ़ी को परीचित होना चाहिए.

PRAHLAD PATEL INTERVIEW
नर्मदा किनारे बैठे प्रहलाद पटेल की पुरानी फोटो (Minister Prahlad Patel)

30 साल पहले मैंने सूर्य पाणेश्वर मंदिर की ध्वजा और कलश को देखा था. आज वो नहीं है. तीस साल पहले धारा जी, काजल रानी, सात माता मंदिर, ओंकारेश्वर के पास में 24 अवतार जो देखे सब खत्म हो गए. कोई नौजवान को कहा जाए, तो वो विश्वास ही नहीं करेगा. तब मुझे गुरुदेव ने कहा कि तट से चलो सामने तट की वीडियोग्राफी करो. तब मुझे लगा कि ये संभव है क्या.

मेरे पास 72 घंटे की मैन्युअल वीडियो ग्राफी है. ये ऐसी चीजे हैं, जो आने वाले नौजवानों का प्रेणा देगी. तब यात्रा कितनी कष्टसाध्य थी. आज परिक्रमा पर कहते हैं कि रोड बना दो. परिक्रमा पथ बना दो. पहली परिक्रमा हो या दूसरी मैंने तट नहीं छोड़ा. आनंद उस तट को नहीं छोड़ना ही है. गांव में ना जाएं, आनंद उसी का है.

सवाल- नर्मदा परिक्रमा के दौरान का कोई वाकया जिसे आप भूल नहीं पाए?

जवाब- उन्होंने बताया कि परिक्रमा के दौरान मैं झाड़ी में था, 3 दिन से भोजन नहीं मिला था. गुरुदेव ने कहा कि ऊपर गांव है, पैसे हो तो तुम्हे कुछ मिल सकता है. वहां एक मुस्लिम की दुकान थी. उनका गांव दूसरी तरफ था. शाम हो गई थी, वो दुकान में ताला लगा रहे थे. मैंने नर्मदे हरे किया, फिर कहा कुछ दे दो. तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराजजी हम सुबह आ जाएंगे, अभी अगर नाव चली गई, तो रातभर यहीं रुकना पड़ेगा. क्योंकि उनका गांव नदी के दूसरी तरफ था.

जबकि मुझसे ठीक पहले दुकानदार ने एक आदिवासी को आटा दिया था. वो दुकानदार ताला लगाकर चले गए. आदिवासी को नर्मदे हरे करके मैं आगे बढ़ने लगा. फिर उस आदिवासी ने मुझे रोका और कहा कि ये ले आधा तेरा आधा मेरा. मैंने कहा कि भिक्षा ली जाती है, उठाई नहीं जाती. उसने आटे में ऊंगली मारी और आधा आटा मुझे दे दिया. मुझे तीन रोटी का आटा मिला, जबकि हम 6 लोग थे. फिर गुरुजी ने कहा कि अगर 6 लोग खाएंगे, तो आधी रोटी हिस्से आएगी. इससे तो तीन लोगों के हिस्से में पूरी पूरी एक रोटी आ जाएगी.

PRAHLAD PATEL ON NARMADA RIVER
प्रहलाद पटेल की पुरानी तस्वीर (Minister Prahlad Patel)

कैबिनेट मंत्री ने कहा ये घटना मैं नहीं भूल सकता. जब तक मैं इस धरती पर जीऊंगा, उससे बड़ा दानी किसी को मानने तैयार नहीं. मैं दो लोकसभा के चुनाव लड़ चुका था. उसके सामने भिक्षा मांग रहा था. उस अकेले की खुराक आठ-दस रोटी की रही हो गई. परिवार होगा, लेकिन उसने आधा हिस्सा देने में देर नहीं लगाई. शराब पिया हुआ व्यक्ति लेकिन उसे ये भाव था कि परिक्रमा वासी को खाली हाथ नहीं जाने देना. उस दिन के बाद से मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि मैं किसी को दान दे रहा हूं. उससे बड़ा दानी मैं किसी को नहीं मानता.

सवाल- नर्मदा परिक्रमा के पहले और बाद के प्रहलाद में क्या फर्क आया?

जवाब- जमीन आसमान का अंतर है. ये मैं गर्व से कहता हूं. आज भी प्रहलाद पटेल हूं, पर वो नहीं. दोष हम में है, शारीरिक मानसिक कमजोरियां आती है, सच्चाई ये है कि उस प्रहलाद पटेल में और इसमें बहुत अंतर है.

सवाल- मध्य प्रदेश नदियों का मायका है और बेटियों सी नदियां रुठी हैं, बदलाव कैसे होगा?

जवाब- मुझे लगता है कि बाते करने भर से कुछ नहीं होगा. मध्य प्रदेश में 106 नदियों के उद्गम सुरक्षित रहेंगे, तो नदियां बारहमासी होंगी. वो बारहमासी होंगी तो नर्मदा जैसी नदी बारहमासी हो जाएगी. अन्यथा संकट है. संकट को हम छिपाए या बताएं तो भी भला नहीं है. हमें चेतना पड़ेगा, सच कहने और सच सुनने की आदत डालनी होगी.

मध्य प्रदेश नदियों का मायका है ये बात सच है. इतनी जल राशि किसी के पास नहीं है. हम नर्मदा का गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन में पानी देते हैं. सीधे अरब सागर में पानी देते हैं. हमारे पास कैचमेंट है. इतनी जलराशि के बाद भी अगर कुछ जगह पानी का स्त्रोत नहीं हो तो ये विचारणीय है.

