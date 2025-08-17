सागर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मे मोहन यादव सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण D. परिवार सहित विधिवत गौ पूजन कर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिव्यांग बच्चों के साथ खाना खाया और उनके साथ वक्त बिताया. इसके बाद उनके विधानसभा क्षेत्र सुरखी और सागर के समर्थकों से मुलाकात की. इस खास अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया.

गौ पूजन से शुरुआत और दिव्यांगों संग भोजन

मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जन्मदिन के दिन की शुरुआत गौशाला में पूजा-अर्चना कर गौ माता के आशीर्वाद लेने के साथ की. इसके बाद उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ वक्त बिताया. उनकी परेशानियों को समझा और फिर उनके साथ सहभोज भी किया. इसके बाद मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की.

जन्मदिन पर लिया बुंदेलखंड के विकास का संकल्प (ETV Bharat)

इस अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों ने भक्ति और फिल्मी गीत गाए.

बुंदेलखंड के विकास का लिया संकल्प

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस खास मौके पर कहा कि "सभी मित्रों, कार्यकर्ताओं और सुरखी विधानसभा के लोगों का प्रेम और विश्वास ही मेरी असली ताकत है."

उन्होंने सुरखी विधानसभा सहित सागर जिले और बुंदेलखंड के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि "मैं सागर और बुंदेलखंड के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोडूंगा. सुरखी और बुंदेलखंड के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्पित हूं. भविष्य में सुरखी और बुंदेलखंड समृद्धि और प्रगति का साक्षी बनेगा."

इस खास अवसर पर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बधाई और शुभकामनाएं दी.