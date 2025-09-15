मिले दोस्त तो मंत्री भूल गए प्रोटोकॉल, जवानी के दिनों को याद कर पहुंचे चाट खाने
सागर की गलियों में घूमते नजर आए कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, दोस्तों संग काटी तफरी, चाट और मूंगफली का लिया मजा.
सागर: दोस्त और काॅलेज का समय ऐसा समय होता है कि कोई भी शख्स कितना बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन अपने दोस्तों और जवानी के दिनों को भूल नहीं पाता है. ऐसा ही कुछ मोहन यादव सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ हुआ. जब वो सागर के सर्राफा बाजार यानि की बड़ा बाजार पहुंचे. जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ न सिर्फ बडे़ बाजार की गलियों में तफरी की, बल्कि काॅलेज के दिनों को याद करते हुए वहां के मशहूर शेर सिंह चाट सेंटर पर चाट खाने पहुंचे. मंत्री को साधारण लोगों की तरह देखकर लोग भी हैरान नजर आए.
दोस्त नजर आए तो भूल गए प्रोटोकाॅल
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को रविवार शाम अचानक अपने दोस्तों की याद आ गयी, तो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच वक्त निकालकर कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिलने बड़ा बाजार पहुंच गए. दोस्तों के बीच पहुंचे, तो मंत्री प्रोटोकॉल भी भूल गए और बडे़ बाजार की गलियों में पैदल घूमते नजर आए. अपने दोस्तों के साथ बतियाते हुए जब मंत्री को कॉलेज के दौर की यादें ताजा हुईं, तो शेर सिंह की चाट की याद आ गयी और सभी यार शेर सिंह की मशहूर चाट खाने पहुंच गए.
इस दौरान चाट खाते हुए पुराने दोस्तों के साथ हंसी-ठहाकों का लंबा दौर भी चला. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि "कॉलेज के दिनों में हम सभी दोस्त यहीं शेर सिंह जी की दुकान पर चाट खाने आते थे. आज भले 30-35 साल बाद आए हैं, लेकिन उस वक्त की यादें ताजा हो गयी हैं. यहां आकर ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो."
लाखा बंजारा झील के चकरा घाट पर भी पहुंचे
शेर सिंह की चाट का स्वाद लेने के बाद बड़े बाजार की गलियों में घूमते हुए मंत्री राजपूत सांवरिया ज्वेलर्स होते हुए पैदल चकरा घाट पहुंचे. जहां उन्होंने काॅलेज के दौर को याद करते हुए कहा कि सालों बाद ऐसा लग रहा है, जैसे हम सभी वापस कॉलेज के दौर में लौट आए. उन्होंने कहा कि व्यस्तता के चलते वो अपने और अपने दोस्तों के लिए कम समय निकल पाते हैं, लेकिन इसी व्यस्तता के बीच पुराने दोस्तों साथ समय बिताकर नई ऊर्जा महसूस हो रही है.
आप कहीं भी कितने बडे़ ओहदे पर पहुंच जाओ, लेकिन दोस्तों के साथ वैसे ही रिश्ते रहते हैं. आज दोस्तों के साथ छात्र राजनीति और संघर्ष के समय की यादें ताजा हो गई. यहीं बडे़ बाजार की गलियों से मेरी छात्र जीवन की राजनीति की शुरूआत हुई."