कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव की तैयारी कर ली गई हैं. कटनी जिले की समृद्ध खनिज संपदा को दुनिया के सामने लाने और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव होगा. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
देशभर के उद्योगपति हिस्सा लेंगे
कॉन्क्लेव की तैयारियों का जायजा लेने माइनिंग विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और एसपी ने भी निरीक्षण किया. कटनी जिले के माइनिंग अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि, ''इस कॉन्क्लेव में प्रदेश के अलावा पूरे देश से खनन क्षेत्र के नामचीन उद्योगपति हिस्सा लेंगे. कटनी अपने लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, बॉक्साइट, लेटराइट और फायर क्ले जैसे खनिजों के लिए जाना जाता है.''
''इस आयोजन से जिले में चल रही मौजूदा औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है.'' कटनी को एक प्रमुख रेलवे ट्रांजिट और लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है. यहां से पांच प्रमुख रेल मार्ग गुजरते हैं, जो इसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत से जोड़ते हैं.
कटनी जिला कृषि-आधारित उद्योगों में भी समृद्ध
सड़क परिवहन के मामले में भी जिले की बेहतर कनेक्टिविटी है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और 43 गुजरते हैं, जो इसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जोड़ते हैं. हवाई यातायात के लिए निकटतम हवाई अड्डा 100 किलोमीटर दूर जबलपुर में है, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. मिनरल और माइनिंग सेक्टर के साथ-साथ कटनी जिला कृषि-आधारित उद्योगों में भी समृद्ध है.