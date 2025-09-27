ETV Bharat / state

नवरात्रि से दशहरा तक भारी बारिश, जाते-जाते मॉनसून का मध्य प्रदेश में यू-टर्न

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए जारी किया यलो, ऑरेंज व रेड अलर्ट.

MP HEAVY RAIN ALERT
नवरात्रि से दशहरा तक भारी बारिश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:58 PM IST

MP MAUSAM UPDATE : मध्य प्रदेश में मॉनसून जाते-जाते यू-टर्न मार लिया है, जिससे नवरात्रि के दौरान भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. आईएमडी ने मौसम में हुए अचानक बदलाव को देखते हुए 2 अक्टूबर यानी दशहरे तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में धूप खिलेगी तो कई जिलों में तेजी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी.

जबलपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश

शुक्रवार को बाद शनिवार को भी मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में जमकर बदर बरसे. इससे नवरात्रि पर्व पर दुर्गा पंडाल लगाने वाली समितियों के सामने बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं. जबलपुर शहर का नवरात्रि पर्व प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है लेकिन इस वर्ष बारिश की वजह से त्यौहार में खलल पड़ता दिखाई दे रहा है.

MP WEATHER UPDATE
मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (IMD)

जबलपुर के साथ-साथ छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भी तेज बारिश हो रही है. इसके साथ ही धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल के साथ इंदौर और जबलपुर संभाग में आगे भी बारिश की संभावना है. राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं.

MP WEATHER UPDATE
आधे एमपी पर मॉनसून का यू-टर्न (Getty Images)

आधे एमपी पर मॉनसून का यू-टर्न

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम से मॉनसून विदा ले चुका है लेकिन मालवा के कुछ क्षेत्रों के साथ इंदौर में हल्की बारिश के आसार हैं.आईएमडी के मुताबिक मॉनसून की ट्रफ लाइन इस वक्त प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से गुजर रही है, जिससे आधे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है.

अगले तीन दिन यहां होगी तेज बारिश

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार के मुताबिक, '' दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई राज्यों में 27 सितंबर से भारी बारिश हो सकती है. इसके बाद महाराष्ट्र में दो दिनों तक भारी से भारी बारिश होगी जबकि मध्य प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं. लेकिन 1 अक्टूबर के बाद मध्य प्रदेश में ये सिस्टम फिर बारिश करा सकता है.''

HEAVY RAIN IN NAVRATRI
जबलपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश (Getty Images)

28 और 29 सितंबर को इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और उज्जैन संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

गर्मी से राहत, दुर्गा समितियों के लिए आफत

शुक्रवार की शाम से मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा. इससे उमस भरी गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है तो दूसरी ओर दुर्गा पंडाल लगाने वाली समितियों की परेशानियां बढ़ गई हैं. भारी बारिश से दुर्गा पंडालों को बचाने के लिए कार्यकर्ताओंं को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. बात करें जबलपुर की तो यहां पंचमी से ही शहर भर में दुर्ग प्रतिमाओं को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है पर बारिश ने इस बार पंचमी का माहौल कुछ ठंडा कर दिया. यहां देर रात तक भी हल्की फुहारें जारी रह सकती हैं.

मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा हो चुकी है बारिश

मध्य प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 37 इंच है लेकिन अबतक अब तक 44.2 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 7.2 इंच अधिक है. वहीं कई जिलों में बारिश का कोटा 150 प्रतिश से भी ज्यादा है. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रगेश के 41 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है.

