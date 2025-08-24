ETV Bharat / state

दिल्ली: मनोज तिवारी का बड़ा ऐलान- कुष्ठ रोगियों को भीख नहीं, अब मिलेगा सम्मान, 500 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान - TAHIRPUR LEPROSY ASHRAM IN DELHI

मनोज तिवारी ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम के बच्चों और युवाओं को बेहतर भविष्य देने का प्रयास किया जाएगा.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी
Published : August 24, 2025 at 2:26 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने एशिया के सबसे बड़े ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम का दौरा कर वहां रह रहे कुष्ठ रोगियों की समस्याओं को नजदीक से जाना. सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि आश्रम में पहले करीब 200 से अधिक परिवारों को जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन अब ज्यादातर परिवार या तो यहां से जा चुके हैं या परिवार प्रमुखों के निधन के कारण बस 10-12 परिवार ही शेष रह गए हैं. इन परिवारों को 23 एकड़ खेती की जमीन दी गई थी ताकि वे खेती-बाड़ी कर आत्मनिर्भर जीवन जी सकें और उन्हें भीक न मांगनी पड़े. मगर वर्तमान में इस जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण ने हालात बिगाड़ दिए हैं.

मनोज तिवारी का ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम का दौरा: दौरे के दौरान सांसद ने तालाब की दुर्दशा, तेजी से बढ़ते नशे और अतिक्रमण को गंभीर चिंता का विषय बताया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो. इसी कड़ी में सांसद तिवारी ने कुष्ठ आश्रम और वहां रह रहे परिवारों के लिए 500 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की घोषणा की.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी

बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं दी जाएगी: प्रस्तावित योजनाओं में 23 एकड़ जमीन पर नवोदय विद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना, तालाब का सौंदर्यकरण, पक्का घाट, धर्मशाला और शिक्षा केंद्र का निर्माण शामिल है. तिवारी ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से इन योजनाओं को जल्द ही अमल में लाया जाएगा ताकि यहां रहने वाले लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मिल सकें.

उन्होंने यह भी कहा कि कुष्ठ रोगियों को मुख्यधारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है. खेल अकादमी और शिक्षा केंद्र के माध्यम से यहां के बच्चों और युवाओं को बेहतर भविष्य देने का प्रयास किया जाएगा. स्थानीय जनता ने सांसद की इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि लंबे समय से उपेक्षित ताहिरपुर आश्रम अब विकास की राह पर आगे बढ़ेगा.

