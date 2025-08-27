हजारीबागः सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड में प्रस्तावित रिम्स-2 को हजारीबाग में स्थापित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. सांसद मनीष जायसवाल ने पत्र में तर्क दिया है कि रांची की तुलना में हजारीबाग इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अधिक उपयुक्त स्थान है. रिम्स-2 की स्थापना हजारीबाग में होने से उत्तर-पूर्वी झारखंड की आधी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी.

जानकारी देते सांसद मनीष जायसवाल (Etv Bharat)

हजारीबाग में रिम्स-2 स्थापित करने से मरीजों को सुविधा होगीः मनीष जायसवाल

हजारीबाग में पर्याप्त मात्रा में सरकारी भूमि (जीएम लैंड) उपलब्ध है, जिससे इस परियोजना को तेजी से और बिना किसी विवाद के पूरा किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि रांची में भूमि विवादों के कारण परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है. हजारीबाग में रिम्स-2 की स्थापना से रांची स्थित रिम्स पर मरीजों का दबाव कम होगा और मरीजों को लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी.

दूसरे राज्यों के मरीजों को भी मिलेंगी सुविधाएं: मनीष जायसवाल

सांसद मनीष जायसवाल ने अपने पत्र में बताया कि वर्तमान में रांची स्थित रिम्स पर अत्यधिक मरीजों का भार है, जिसका एक बड़ा कारण हजारीबाग और इसके आसपास के सुदूरवर्ती जिले और प्रमंडलों से आने वाले मरीज हैं. हजारीबाग न केवल उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे एक केंद्र बनाती है.

सांसद द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया पत्र (Etv Bharat)

यह कोडरमा, चतरा, रामगढ़, बोकारो और गिरिडीह जैसे जिलों से सीधा जुड़ा हुआ है. इसके अलावा बिहार की सीमा से सटे होने के कारण पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी यहां से चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं. सांसद मनीष जायसवाल ने पत्र के जरिए सीएम हेमंत सोरेन को यह सुझाव भी दिया कि भविष्य में झारखंड के सभी प्रमंडल मुख्यालय में एक रिम्स की स्थापना होनी चाहिए ताकि राज्य के हर कोने तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें.

महत्वपूर्ण और अचछी सड़कें होने से यहां की कनेक्टिविटी बेहतरीन हैः सांसद

सांसद मनीष जायसवाल ने रिम्स-2 को हजारीबाग में स्थापित करने के लिए कई कारण बताए हैं. जिसमें उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिला मुख्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-2 और एनएच-33 सहित कई महत्वपूर्ण सड़कें गुजरती हैं, जिससे यहां की कनेक्टिविटी बेहतरीन है. यह पलामू प्रमंडल के मरीजों के लिए भी सुविधाजनक होगा. हजारीबाग में रिम्स-2 की स्थापना से पूरे उत्तर-पूर्वी झारखंड के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. यह कदम झारखंड की लगभग आधी आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण में एक बड़ा सुधार लाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें.

