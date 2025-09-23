ETV Bharat / state

विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद, बोले- आयुर्वेद की इलाज पद्धति से नहीं होता साइड इफेक्ट

हजारीबाग: 23 सितंबर के दिन पूरे देश में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर हजारीबाग के पंचकर्म केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए. उन्होंने आयुर्वेद के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत से जुड़ी हुई बहुत पुरानी पद्धति है. जिसमें पीएम मोदी, आयुर्वेद को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं.

आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति में नहीं है साइड इफेक्ट

बीजेपी सांसद ने जोर देते हुए कहा कि लोगों को दोबारा से जुड़ने की आवश्यकता है. यह ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आयुर्वेद बदलते जमाने की पहले मांग बनता जा रहा है. आयुर्वेद को 'आखिरी सहारा' नहीं बल्कि बीमारियों के इलाज का पहला विकल्प बनाना है. इस दिशा में केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं. इसी सोच को दिखाने के लिए 23 सितंबर से शुरू होने वाला 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है. इस साल की थीम 'आयुर्वेद फॉर पीपल, आयुर्वेद फॉर प्लानेट' है.