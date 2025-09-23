विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद, बोले- आयुर्वेद की इलाज पद्धति से नहीं होता साइड इफेक्ट
आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हजारीबाग में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने आयुर्वेद के महत्व के बारे में जानकारी दी.
Published : September 23, 2025 at 5:37 PM IST
हजारीबाग: 23 सितंबर के दिन पूरे देश में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर हजारीबाग के पंचकर्म केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए. उन्होंने आयुर्वेद के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत से जुड़ी हुई बहुत पुरानी पद्धति है. जिसमें पीएम मोदी, आयुर्वेद को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं.
आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति में नहीं है साइड इफेक्ट
बीजेपी सांसद ने जोर देते हुए कहा कि लोगों को दोबारा से जुड़ने की आवश्यकता है. यह ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आयुर्वेद बदलते जमाने की पहले मांग बनता जा रहा है. आयुर्वेद को 'आखिरी सहारा' नहीं बल्कि बीमारियों के इलाज का पहला विकल्प बनाना है. इस दिशा में केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं. इसी सोच को दिखाने के लिए 23 सितंबर से शुरू होने वाला 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है. इस साल की थीम 'आयुर्वेद फॉर पीपल, आयुर्वेद फॉर प्लानेट' है.
स्वस्थ जीवनशैली का मार्गदर्शन है आयुर्वेद
आयुर्वेद दिवस के मौके पर स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली में से एक बेहद कारगर आयुर्वेदिक उपचार में शुमार पंचकर्म विधि चिकित्सा हजारीबाग में शुरू होने से यहां के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. सांसद ने बताया कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद केवल उपचार ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवनशैली का मार्गदर्शन भी करती है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग प्राकृतिक चिकित्सा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और आयुर्वेदिक उपचार पद्धति वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है.
आयुर्वेद एक बेहद ही कारगर चिकित्सा पद्धति है और इस नोबल पैसे का व्यापक प्रचार प्रसार जरूरी है. प्रिवेंशन इस बेटर थन क्योर के सिद्धांत को आम जनों तक हम सभी को मिलकर पहुंचना चाहिए ताकि समय रहते लोगों को बीमारियों से निजात दिलाई जा सके: मनीष जायसवाल, बीजेपी सांसद
