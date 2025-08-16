ETV Bharat / state

जबलपुर का डबल धमाल, ब्रिज के ऊपर दौड़ेंगी गाड़ियां, नीचे बच्चों की मस्ती - JABALPUR FLYOVER BRIDGE

जबलपुर में बनकर तैयार हुआ मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाई ओवर. ब्रिज के नीचे बना बास्केटबॉल कोर्ट और चिल्ड्रन पार्क. 23 अगस्त को उद्घाटन.

Jabalpur flyover BRIDGE
जबलपुर में बना मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 7:31 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 7:47 AM IST

4 Min Read

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में मेट्रो सिटीज की तर्ज पर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है. ऊपर से ट्रैफिक चलेगा और नीचे बच्चे बास्केटबॉल खेलेंगे. इसमें दो चिल्ड्रन पार्क भी बनाए गए हैं. 23 अगस्त को इस ब्रिज का उद्घाटन है. इसके बाद ऊपर से लोग आ जा सकेंगे और नीचे बच्चे खेल सकेंगे. फ्लाई ओवर लगभग 1000 करोड़ की लागत से बना है, जिसकी लंबाई है 8 किलोमीटर है. फ्लाई ओवर जबलपुर के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाएगी और उनका समय बचाएगा.

23 अगस्त को ब्रिज का लोकार्पण
मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर में बनकर तैयार हो गया है. मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि, ''23 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम के साथ इस फ्लाई ओवर का लोकार्पण किया जाएगा. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी जबलपुर आ रहे हैं.''

जबलपुर में बनकर तैयार हुआ मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाई ओवर (ETV Bharat)

8 किलोमीटर लंबा है फ्लाई ओवर
जबलपुर का यह फ्लाईओवर लगभग 1000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है. इस ब्रिज की कुल लंबाई 8 किलोमीटर है जो जबलपुर के मदन महल से शुरू होकर दमोह नाका तक जाती है. इस फ्लाई ओवर ब्रिज की वजह से जबलपुर शहर की 10 चौराहों से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी. इनमें जबलपुर के दशमेश द्वार चौराहा, मदन महल पुलिस थाना चौराहा, स्नेह नगर चौराहा, गेट नंबर 2 का तिराहा, रानीताल चौराहा, आगा चौक, बलदेव बाग और दमोह नाका जैसे बड़े चौराहे भी शामिल हैं.

JABALPUR FLYOVER INAUGURATION
23 अगस्त को होगा ब्रिज का उद्घाटन (ETV Bharat)

इस फ्लाईओवर ब्रिज पर 8 स्थानों से चढ़ा और उतरा जा सकेगा. जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की ओर से नेपियर टाउन, राइट टाउन आने के लिए सीधा रास्ता खुल जाएगा. विजयनगर कृषि उपज मंडी और दमोह नाका के आसपास के बड़े ट्रांसपोर्टर को भी इस ब्रिज के बन जाने से राहत हो गई है. क्योंकि अभी तक केवल शास्त्री ब्रिज से ही आना जाना हो पता था. कई स्थानों पर जाम के हालात बने रहते थे.

madhya pradesh longest BRIDGE
ऊपर दौड़ेंगी गाड़ियां, नीचे बच्चों की मस्ती (ETV Bharat)

फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट
मेट्रो सिटीज की तर्ज पर जबलपुर में भी इस फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे एक अत्याधुनिक बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है. यह मदन महल स्टेशन के ठीक सामने है उसके बाजू में एक छोटा सा पार्क है. वहीं मदन महल स्टेशन के दूसरी ओर भी बच्चों के लिए पुल के नीचे एक शानदार पार्क बनाया गया है. इसके साथ ही पूरे 8 किलोमीटर में ब्रिज के ठीक नीचे सुंदर फूल फुलवारी लगाए गए हैं और पूरी सड़क ग्रीनरी से भरी हुई है.

jabalpur bridge with children park
ब्रिज के नीचे बना बास्केटबॉल कोर्ट (ETV Bharat)

यह ब्रिज इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना है. इसमें 300 मीटर लंबा केवल स्टे ब्रिज है जो दो पिलर्स पर टिका हुआ है. इसके ठीक नीचे से मदन महल रेलवे स्टेशन की ट्रेन लाइन गुजरी है. वहीं, इसमें रानीताल और बलदेव बाग चौराहे पर दो आर्च ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिनमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं है. इनके ऊपर लोहे के आर्च बनाए हुए हैं, जो देखने में भी बेहद खूबसूरत है और इंजीनियरिंग के भी चमत्कार है. 23 अगस्त को इसे जबलपुर की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. जबलपुर की जनता ब्रिज को बीते 5 सालों से बनता हुआ देख रही थी. 23 तारीख के बाद लोग इस पुल का इस्तेमाल भी शुरू कर देंगे.

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में मेट्रो सिटीज की तर्ज पर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है. ऊपर से ट्रैफिक चलेगा और नीचे बच्चे बास्केटबॉल खेलेंगे. इसमें दो चिल्ड्रन पार्क भी बनाए गए हैं. 23 अगस्त को इस ब्रिज का उद्घाटन है. इसके बाद ऊपर से लोग आ जा सकेंगे और नीचे बच्चे खेल सकेंगे. फ्लाई ओवर लगभग 1000 करोड़ की लागत से बना है, जिसकी लंबाई है 8 किलोमीटर है. फ्लाई ओवर जबलपुर के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाएगी और उनका समय बचाएगा.

23 अगस्त को ब्रिज का लोकार्पण
मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर में बनकर तैयार हो गया है. मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि, ''23 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम के साथ इस फ्लाई ओवर का लोकार्पण किया जाएगा. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी जबलपुर आ रहे हैं.''

जबलपुर में बनकर तैयार हुआ मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाई ओवर (ETV Bharat)

8 किलोमीटर लंबा है फ्लाई ओवर
जबलपुर का यह फ्लाईओवर लगभग 1000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है. इस ब्रिज की कुल लंबाई 8 किलोमीटर है जो जबलपुर के मदन महल से शुरू होकर दमोह नाका तक जाती है. इस फ्लाई ओवर ब्रिज की वजह से जबलपुर शहर की 10 चौराहों से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी. इनमें जबलपुर के दशमेश द्वार चौराहा, मदन महल पुलिस थाना चौराहा, स्नेह नगर चौराहा, गेट नंबर 2 का तिराहा, रानीताल चौराहा, आगा चौक, बलदेव बाग और दमोह नाका जैसे बड़े चौराहे भी शामिल हैं.

JABALPUR FLYOVER INAUGURATION
23 अगस्त को होगा ब्रिज का उद्घाटन (ETV Bharat)

इस फ्लाईओवर ब्रिज पर 8 स्थानों से चढ़ा और उतरा जा सकेगा. जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की ओर से नेपियर टाउन, राइट टाउन आने के लिए सीधा रास्ता खुल जाएगा. विजयनगर कृषि उपज मंडी और दमोह नाका के आसपास के बड़े ट्रांसपोर्टर को भी इस ब्रिज के बन जाने से राहत हो गई है. क्योंकि अभी तक केवल शास्त्री ब्रिज से ही आना जाना हो पता था. कई स्थानों पर जाम के हालात बने रहते थे.

madhya pradesh longest BRIDGE
ऊपर दौड़ेंगी गाड़ियां, नीचे बच्चों की मस्ती (ETV Bharat)

फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बास्केटबॉल कोर्ट
मेट्रो सिटीज की तर्ज पर जबलपुर में भी इस फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे एक अत्याधुनिक बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है. यह मदन महल स्टेशन के ठीक सामने है उसके बाजू में एक छोटा सा पार्क है. वहीं मदन महल स्टेशन के दूसरी ओर भी बच्चों के लिए पुल के नीचे एक शानदार पार्क बनाया गया है. इसके साथ ही पूरे 8 किलोमीटर में ब्रिज के ठीक नीचे सुंदर फूल फुलवारी लगाए गए हैं और पूरी सड़क ग्रीनरी से भरी हुई है.

jabalpur bridge with children park
ब्रिज के नीचे बना बास्केटबॉल कोर्ट (ETV Bharat)

यह ब्रिज इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना है. इसमें 300 मीटर लंबा केवल स्टे ब्रिज है जो दो पिलर्स पर टिका हुआ है. इसके ठीक नीचे से मदन महल रेलवे स्टेशन की ट्रेन लाइन गुजरी है. वहीं, इसमें रानीताल और बलदेव बाग चौराहे पर दो आर्च ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिनमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं है. इनके ऊपर लोहे के आर्च बनाए हुए हैं, जो देखने में भी बेहद खूबसूरत है और इंजीनियरिंग के भी चमत्कार है. 23 अगस्त को इसे जबलपुर की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. जबलपुर की जनता ब्रिज को बीते 5 सालों से बनता हुआ देख रही थी. 23 तारीख के बाद लोग इस पुल का इस्तेमाल भी शुरू कर देंगे.

Last Updated : August 16, 2025 at 7:47 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH LONGEST BRIDGEJABALPUR BRIDGE WITH CHILDREN PARKJABALPUR NEW INFRASTRUCTUREJABALPUR FLYOVER INAUGURATIONJABALPUR FLYOVER BRIDGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.