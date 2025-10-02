ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत गिरी देसी शराब की बिक्री, आबकारी विभाग ने लगाई ठेकेदारों की क्लास

मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानों को दिए आदेश, देशी शराब की बिक्री बढ़ाने की कही बात.

MP LIQUOR SALES DECLINE
मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत गिरी देसी शराब की बिक्री (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में देशी और अंग्रेजी शराब के कंपोजिट ठेके चल रहे हैं. एक ही दुकान पर दोनों प्रकार की शराबें मिल रही हैं, लेकिन अचानक से लाइसेंसी दुकानों में देशी शराब की बिक्री में गिरावट आई है. इसकी शिकायत आबकारी विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है. जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने लाइसेंसी ठेकेदारों से देशी शराब की बिक्री कम होने का कारण पूछा है. इसके साथ ही सभी ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों में देशी शराब का कोटा कम नहीं होना चाहिए.

शराब की कमी के बाद आयुक्त ने जारी किए निर्देश

भोपाल, सागर, रायसेन, पन्ना और मुरैना समेत एक दर्जन से अधिक जिलों में देशी शराब की बिक्री में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. जिसके बाद आबकारी विभाग की चिंता बढ़ गई है. हालात ये है कि कंपोजिट दुकानों पर देशी शराब उपलब्ध नहीं हो पा रही है. ऐसे में विभाग ने अब ठेकेदारों पर सख्ती बरतने का मन बना लिया है और साफ निर्देश दिए हैं कि हर दुकान पर पर्याप्त मात्रा में देसी शराब रखी जाए. आबकारी आयुक्त ने बुधवार को इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं.

MP EXCISE DEPT ORDER LIQUOR SHOPS
लाइसेंसी दुकानों पर देसी शराब नहीं मिलने की शिकायत (Getty Image)

लाइसेंसी दुकानों पर देसी शराब नहीं मिलने की शिकायत

मध्य प्रदेश के कई जिलों से लगातार शिकायतें लगातार मिल रही थी कि ग्राहक जब देशी शराब मांगते हैं तो ठेकेदार उन्हें विदेशी ब्रांड थमाने की कोशिश करते हैं. इससे देशी शराब की खपत घट रही है और ठेकेदारों की अपनी अंग्रेजी शराब की डिस्टलरीज को फायदा पहुंच रहा है. हालांकि अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि लाइसेंसी दुकानों को दोनों प्रकार की शराब रखना अनिवार्य होगा. यदि कहीं देशी शराब की जगह अंग्रेजी शराब बेचने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

5 साल पहले बनी थी कंपोजिट दुकानों की नीति

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 5 साल पहले प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव कर कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था लागू की थी. जिससे शराब खरीदने वालों को उनकी पसंद की देशी या अंग्रेजी शराब मिल सके, लेकिन कुछ ठेकेदार सिर्फ अपने ब्रांड बेचने के लिए देशी शराब को आउट ऑफ स्टाक बता देते हैं. विभाग को अप्रैल से ही लगातार शिकायतें मिल रही थी कि भोपाल, मुरैना और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में देशी शराब का उठाव बेहद कम हो गया है.

लाइसेंसी दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि "कई जिलों से लाइसेंसी दुकानदारों द्वारा देशी शराब नहीं बेचने की शिकायत मिल रही थी. ये दुकानदार ग्राहकों को स्टाक नहीं होने का बहाना कर देशी की जगह भी अंग्रेजी शराब बेच रहे थे. ऐसे में अब लाइसेंसी शराब दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत के अनुसार दुकान में देशी शराब का कोटा अनिवार्य रुप से रखें. यदि देशी शराब के स्टाक की कमी मिलती है, तो ऐसी दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH LIQUOR POLICYMP INCREASE DESI LIQUOR SALESMP EXCISE DEPT ORDER LIQUOR SHOPSMP DESI SHARAB SALESMP LIQUOR SALES DECLINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.