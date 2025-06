ETV Bharat / state

एमपी की 1.27 करोड लाड़ली बहनों के खाते में पहुंचेगी राशी, सिलेंडर रिफिलिंग का अलग से पैसा - LADLI BEHNA SCHEME 25TH INSTALLMENT

आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त ( ETV Bharat )

Published : June 16, 2025 at 11:02 AM IST

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सोमवार को जबलपुर के बेलखेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खाते में जून महीने की किस्त के तौर पर 1551 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि डालेंगे. लाड़ली बहनों को अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संबल योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना के हितग्राहियों के खाते में भी आज ही राशि डाली जाएगी. इसके साथ ही सीएम मोहन यादव लगभग 22 करोड़ 44 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे. एक करोड़ 27 लाख बहनों के खातों में पहुंचेगी राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज जबलपुर की विधानसभा से 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना की जून माह की किस्त 1551 करोड़ 44 लाख रूपये ट्रांसफर करेंगे. लाड़ली बहनों को मिलने वाली यह 25वीं किश्त होगी. लाड़ली बहना योजना के जरिए प्रदेश की महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है.

