ETV Bharat / state

ला नीना के असर से कांप जाएगा मध्य प्रदेश, कड़ाके की ठंड के साथ विदाई लेगा मानसून

मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मानसून की विदाई के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड, ला नीना दिखाएगा तगड़ा असर.

MADHYA PRADESH LA NINA EFFECT
ला नीना के प्रकोप से कांप जाएगा मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में औसत बारिश का कोटा पूरा हो चुका है. अब तक प्रदेश में 42.7 इंच बारिश हो चुकी है. जबकी मानसूनी सीजन में एमपी में औसत बारिश का कोटा 37 इंच है. मौसम वैज्ञानिकों ने अभी प्रदेश में और बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं बारिश की विदाई के साथ प्रदेश में कड़ाके की ठंड के आसार भी हैं. इस बार ला नीना के सक्रिय होने से प्रदेश में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है.

अक्टूबर के अंत तक शुरु होगी ठंड

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "मध्य प्रदेश में अक्टूबर महीने तक बारिश होने की संभावना है. इसके बाद आखिरी अक्टूबर से प्रदेश में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है. इस बार पिछले साल की अपेक्षा ठंड की शुरुआत जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है. दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि पिछले साल प्रदेश में दिसंबर महीने से ठंड शुरू हुई थी. इस बार प्रशांत महासागर में ला नीना के सक्रिय होने की संभावना भी है. जिससे प्रदेश में शीत लहर के साथ कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है."

MADHYA PRADESH SEVERE COLD
मध्य प्रदेश में पड़ेगी कड़ाके की ठंड (Getty Image)

कड़ाके की ठंड के साथ बारिश का दौर

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि साल के अंत में प्रशांत महासागर में ला नीना के सक्रिय होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. इसके प्रभाव से अक्टूबर से दिसंबर के बीच सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है. प्रदेश में ला नीना के प्रभाव से कड़ाके की ठंड के साथ बारिश होने के आसार भी हैं. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी के कारण जनवरी और फरवरी महीने में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी.

MP WINTER SEASON UPDATE
एमपी में ठंड के साथ रहेगा बारिश का दौर (Getty Image)

आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश से गुजर रही ट्रफ लाइन की वजह से एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. गुरुवार को छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मउगंज, सीधी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना है. जबकि खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

MP 16 DISTRICTS IMD RAIN
एमपी के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट (Getty Image)

जलवायु परिवर्तन को कहते हैं ला नीना

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि साधारण भाषा में ला नीना को जलवायु परिवर्तन के रुप में समझ सकते हैं. जिससे प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है. इसके कारण तापमान सामान्य से कम हो जाता है. इससे तेज हवाएं चलती हैं और पृथ्वी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी होती है. हालांकि कई बार कुछ स्थानों पर ला नीना के कारण सूखे की स्थिति भी उत्पन्न होती है. हालांकि जिस समय ला नीना एक्टिव होता है, उस समय भारत में ठंड का मौसम रहता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MP 16 DISTRICTS IMD RAINMADHYA PRADESH SEVERE COLDMP COLD WARNINGMP WINTER SEASON UPDATEMADHYA PRADESH LA NINA EFFECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

GRP का तगड़ा एक्शन, इटारसी रेलवे स्टेशन पर मिला गहनों से भरा बैग, छोड़कर भागा संदिग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.