'हम पूछते हैं POK कांग्रेस ने दिया क्यों' – कमलजीत सहरावत का विपक्ष पर तीखा हमला - DISCUSSION ON OPERATION SINDOOR

सांसद कमलजीत सहरावत ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में लिया भाग ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 29, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 11:10 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने सोमवार को संसद में चल रही ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में भाग लिया. जिसमें उन्होंने विपक्ष के पहलगाम के हमलावरों के पकड़े न जाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के दावों पर जमकर घेरा. सांसद कमलजीत सहरावत ने अपने स्पीच की शुरूआत पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी भाइयों को मेरी श्रद्धांजलि कह कर की. इसके बाद सहरावत ने कहा कि पहलगाम हमले के बदले के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के पराक्रमी जवानों ने जो शौर्य, साहस और रणनीतिक कुशलता का प्रदर्शन किया, वह पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है. मैं इसके लिए भारतीय सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई देती हूं. महज 22 मिनट में भारत ने पाकिस्तान को किया नेस्तानाबूद- सहरावत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने महज 22 मिनट में पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर के दे दिया. ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया,जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए.कहा, "कांग्रेस पूछती है कि सरकार पीओके को कब वापस लेगी; हम पूछते हैं कि उन्होंने पीओके को पहले दिया ही क्यों.

