मध्य प्रदेश जेल मुख्यालय ने अधीक्षकों से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हड़कंप

मध्य प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों के लिए नया फरमान, 7 दिन के अंदर देनी होगी जेलों में बंद कैदियों की सजा का रिकॉर्ड.

MP JAIL HEADQUARTER ORDER
मध्य प्रदेश जेल मुख्यालय ने अधीक्षकों से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की सजा का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. जेल मुख्यालय ने इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों को इसके निर्देश दिए हैं. जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है. जेल मुख्यालय ने यह निर्देश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 25 लाख रुपए के मुआवजा आदेश के बाद दिए हैं.

जेल अधीक्षकों की होगी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश जेल विभाग ने सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जेलों में सजा काट रहे दोषियों की सजा की समीक्षा की जाए. हर कैदी को कितनी सजा सुनाई गई है और उसकी कितनी सजा अवधि अभी बाकी है, इसका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा ऐसे कितने कैदी हैं, जो सजा की अवधि खत्म होने के बाद भी जेलों में बंद हैं. जेल मुख्यालय के डीजी वरूण कपूर द्वारा जारी निर्देश में सभी जेल अधीक्षकों से एक हफ्ते में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.

जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि किसी तरह की गड़बडी की गई, तो इसकी जिम्मेदारी जेल अधीक्षक की ही होगी. मध्य प्रदेश की जेलों में 21 हजार से ज्यादा कैदी हैं. इनमें से करीबन 14 हजार ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है. जेल मुख्यालय ने कहा है कि विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे कैदियों के दस्तावेजों की जांच कर सुनिश्चित करें.

कोर्ट ने इसलिए दिया मुआवजा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को सागर स्थित खुरई के रहने वाले सोहन सिंह उर्फ बब्लू के मामले में मध्य प्रदेश सरकार पर जुर्माना लगाया है. सोहन सिंह को 2005 में सागर जिले की खुरई अदालत ने दुष्कर्म, घर में घुसपैठ और धमकी देने के मामलों में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हालांकि 2017 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कमियों को देखते हुए उम्रकैद की सजा को 7 साल कर दिया था.

इसके सजा की सीमा निकलने के बाद भी उसे जेल से रिहा नहीं किया गया और 4 साल 7 महीने तक उसे जेल में रखा गया. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

MP PRISONERS CONVICTION RECORDSUPREME COURT FINE ON MP GOVTSAGAR PRISONER SOHAN SINGH CASEMADHYA PRADESH PRISONERS RECORDMP JAIL HEADQUARTER ORDER

