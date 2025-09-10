ETV Bharat / state

मोहन यादव का निवेश प्लान 18, कोलकाता से कनेक्ट कई बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में करेंगी इंवेस्टमेंट

सीएम मोहन यादव ने निवेश को लेकर बंगाल के उद्योगपतियों से कोलकाता में की मुलाकात. उन्होंने कई निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर बताया प्लान.

MOHAN YADAV KOLKATA VISIT
सीएम डॉ मोहन यादव ने कोलकाता में निवेशकों से की मुलाकात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 7:23 PM IST

4 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में देश के अलग-अलग राज्यों से निवेश लाने की कोशिश में बंगाल के निवेशकों और उद्योगपतियों से आज कोलकाता में मुलाकात की. सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अगर आप चाहें तो कोलकाता से बैठे-बैठे मध्यप्रदेश में व्यापार और निवेश कर सकते हैं. मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की निवेश केंद्रित 18 नई नीतियां लागू की गई हैं. मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश की अपील की.

मोहन यादव ने बताया कैसे कोलकाता में बैठकर चलेगी फैक्ट्री

सीएम मोहन यादव ने इस इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए बंगाल के उद्योगपतियों से कहा कि "आप मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाएं, यहीं से बैठकर फैक्ट्री चलती रहेगी. प्रदेश मध्य में है तो सभी दिशाओं में कनेक्टिविटी बेहतर है. मध्य प्रदेश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि बंगाल होजरी का बगीचा है तो मध्यप्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं. प्रदेश में श्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑर्गेनिक कॉटन पैदा होता है."

उन्होंने कहा कि "बंगाल में गंगा सागर का किनारा भी है. भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर उतारकर सागर तक लेकर आए. मध्य प्रदेश की नदियां भी गंगा और यहां के सागर तक पहुंचती हैं. यह अद्भुत संगम है. प्रदेश में स्वदेशी और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदारी मेरे पास ही है. राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पित है."

'मध्य प्रदेश में लेबर की हड़ताल नहीं होती'

निवेशकों को संबोधित करते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश शांति का टापू है. कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती. कभी सुना नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में हड़ताल हुई है. मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए. आपको कहीं जाने की जरुरत नहीं है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं. आप अपने प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश से पूरे देश में भेज सकते हैं. मौसम भी अच्छा है. माइनिंग से एक्ग्रीक्लचर तक सब सुविधा है."

ये कंपनियां करेंगी निवेश, प्राइवेट नौकरियों में बूम

श्याम मेटेलिक के सीएमडी-उपाध्यक्ष इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीवी अग्रवाल ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश टैक्सटाइल, फॉर्मा, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है. हमारी कंपनी भी माइनिंग सेक्टर में यहां कार्य कर रही है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रदेश 20 हजार करोड़ निवेश प्राप्त कर चुका है, जिससे 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे. प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. हम मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ का नया निवेश करेंगे."

'मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्टर'

प्रताप ग्रुप के डायरेक्टर हर्ष अग्रवाल ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने उद्योगों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्टर तैयार किया है. मध्य प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का प्रदेश नहीं है, बल्कि यह टिकाऊ विकास का प्रदेश भी है. टैक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं."

'इकोनॉमिक ट्रांसफोर्मेशन में एमपी की अहम भूमिका'

रुईया ग्रुप के सीएमडी पवन रुईया ने कहा कि "मध्य प्रदेश भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफोर्मेशन में अहम भूमिका निभा रहा है. मध्य प्रदेश मेक इन इंडिया को पूरी क्षमता के साथ आगे लेकर जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस फ्रैंडली नीतियां लागू की गई हैं. रुईया ग्रुप मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा. यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि देश की विकास यात्रा में नई साझेदारी होगी."

'टेक्सटाइल सेक्टर में अपार संभावनाएं'

रूपा एंड कंपनी के केवी अग्रवाल ने कहा कि "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी यंग हैं. प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं." बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोयनका ग्रुप के वाइस चेयरमैन शाश्वत गोयनका, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट बृजभूषण अग्रवाल, अंबुजा न्यूटिया हेल्थकेयर वेंचर लिमिटेड के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थिव से वन-टू-वन चर्चा की.

