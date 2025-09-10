मोहन यादव का निवेश प्लान 18, कोलकाता से कनेक्ट कई बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में करेंगी इंवेस्टमेंट
सीएम मोहन यादव ने निवेश को लेकर बंगाल के उद्योगपतियों से कोलकाता में की मुलाकात. उन्होंने कई निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर बताया प्लान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 7:23 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में देश के अलग-अलग राज्यों से निवेश लाने की कोशिश में बंगाल के निवेशकों और उद्योगपतियों से आज कोलकाता में मुलाकात की. सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अगर आप चाहें तो कोलकाता से बैठे-बैठे मध्यप्रदेश में व्यापार और निवेश कर सकते हैं. मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की निवेश केंद्रित 18 नई नीतियां लागू की गई हैं. मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश की अपील की.
मोहन यादव ने बताया कैसे कोलकाता में बैठकर चलेगी फैक्ट्री
सीएम मोहन यादव ने इस इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए बंगाल के उद्योगपतियों से कहा कि "आप मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाएं, यहीं से बैठकर फैक्ट्री चलती रहेगी. प्रदेश मध्य में है तो सभी दिशाओं में कनेक्टिविटी बेहतर है. मध्य प्रदेश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि बंगाल होजरी का बगीचा है तो मध्यप्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं. प्रदेश में श्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑर्गेनिक कॉटन पैदा होता है."
निवेश की भूमि 'मध्यप्रदेश' निवेशकों के स्वागत को तैयार...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 10, 2025
आज कोलकाता में आयोजित ‘Investment Opportunity in Madhya Pradesh’ के अंतर्गत Interactive Session में ₹14,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस निवेश के माध्यम से 16900 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
यहां… pic.twitter.com/Ob0WRFyZgQ
उन्होंने कहा कि "बंगाल में गंगा सागर का किनारा भी है. भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर उतारकर सागर तक लेकर आए. मध्य प्रदेश की नदियां भी गंगा और यहां के सागर तक पहुंचती हैं. यह अद्भुत संगम है. प्रदेश में स्वदेशी और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदारी मेरे पास ही है. राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पित है."
सरलता के साथ व्यापार करने वाला अगर कोई राज्य है, तो वो मध्यप्रदेश है। हमने कई नीतियां बनाई हैं, जो व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा देती हैं। pic.twitter.com/SaU7aZCaKo— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 10, 2025
'मध्य प्रदेश में लेबर की हड़ताल नहीं होती'
निवेशकों को संबोधित करते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश शांति का टापू है. कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती. कभी सुना नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में हड़ताल हुई है. मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए. आपको कहीं जाने की जरुरत नहीं है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं. आप अपने प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश से पूरे देश में भेज सकते हैं. मौसम भी अच्छा है. माइनिंग से एक्ग्रीक्लचर तक सब सुविधा है."
ये कंपनियां करेंगी निवेश, प्राइवेट नौकरियों में बूम
श्याम मेटेलिक के सीएमडी-उपाध्यक्ष इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीवी अग्रवाल ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश टैक्सटाइल, फॉर्मा, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है. हमारी कंपनी भी माइनिंग सेक्टर में यहां कार्य कर रही है. टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रदेश 20 हजार करोड़ निवेश प्राप्त कर चुका है, जिससे 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे. प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. हम मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ का नया निवेश करेंगे."
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर विश्व का नंबर-1 देश बनने के लिए कृत-संकल्पित है।#InvestMP pic.twitter.com/0mDdjKOgGO— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 10, 2025
'मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्टर'
प्रताप ग्रुप के डायरेक्टर हर्ष अग्रवाल ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने उद्योगों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्टर तैयार किया है. मध्य प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का प्रदेश नहीं है, बल्कि यह टिकाऊ विकास का प्रदेश भी है. टैक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं."
'इकोनॉमिक ट्रांसफोर्मेशन में एमपी की अहम भूमिका'
रुईया ग्रुप के सीएमडी पवन रुईया ने कहा कि "मध्य प्रदेश भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफोर्मेशन में अहम भूमिका निभा रहा है. मध्य प्रदेश मेक इन इंडिया को पूरी क्षमता के साथ आगे लेकर जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस फ्रैंडली नीतियां लागू की गई हैं. रुईया ग्रुप मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा. यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि देश की विकास यात्रा में नई साझेदारी होगी."
- GST काउंसिलिंग के बाद उद्योगपतियों को खुशखबरी! पीएम मित्र पार्क के लिए मिले 12508 करोड़
- पर्यटन में ऊंचाइयां छूने को तैयार मध्य प्रदेश, 3500 करोड़ का मिला निवेश
'टेक्सटाइल सेक्टर में अपार संभावनाएं'
रूपा एंड कंपनी के केवी अग्रवाल ने कहा कि "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी यंग हैं. प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं." बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोयनका ग्रुप के वाइस चेयरमैन शाश्वत गोयनका, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट बृजभूषण अग्रवाल, अंबुजा न्यूटिया हेल्थकेयर वेंचर लिमिटेड के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थिव से वन-टू-वन चर्चा की.