मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स का धड़ाधड़ एक्शन, साइंस हाउस के ठिकानों पर कार्रवाई

आयकर विभाग की टीम ने भोपाल, इंदौर में साइंस हाउस और उससे जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की. टैक्स चोरी की आशंका में हुआ एक्शन.

मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स का धड़ाधड़ एक्शन
मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स का धड़ाधड़ एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है. भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने साइंस हाउस और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की है. कार्रवाई की जद में साइंस हाउस है. जो मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई शहरों में मेडिकल इक्विपमेंट्स सप्लाई करती है. बताया जा रहा है आयकर विभाग ने यह कार्रवाई टैक्स चोरी के मामले में की है. हालांकि आयकर विभाग की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

सुबह आयकर की टीम ने खटखटाया दरवाजा

आयकर की टीम ने सुबह करीबन 5 बजे भोपाल स्थित साइंस हाउस के संचालक जितेन्द्र तिवारी और उनके सहयोगियों के घरों पर दस्तक दी. आयकर विभाग की टीम भोपाल के लालघाटी स्थित पंचवंटी के मकान और गौतम नगर स्थित मकान नंबर सी 25 भी पहुंची. यहां साइंस हाउस पिछले करीबन 30 सालों से संचालित हो रहा है. इस कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई शहरों में मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई की जाती है. इसके अलावा डायग्नोस्टिक सर्विस भी उपलब्ध कराई जाती है.

पुलिस के जवान तैनात

आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान घर से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की मनाही की गई है. सभी कार्रवाई के स्थानों पर सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. आयकर विभाग की टीम कंपनी से जुड़े दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है. भोपाल के अलावा इंदौर, मुंबई सहित कई शहरों के तीन से अधिक ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है.

इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल कारोबारी राजेश गुप्ता के ठिकानों पर भी आयकर की कार्रवाई जारी है. भोपाल में लालघाटी स्थित पंचवटी में 64 बी नंबर के घर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है. आयकर विभाग को टैक्स चोरी की आशंका है. जिसके चलते यह एक्शन लिया गया.

