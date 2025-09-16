ETV Bharat / state

शिवपुरी में प्राइम लोकेशन पर सपनों का आशियाना, हाउसिंग बोर्ड बनाएगी भव्य कॉलोनी

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड शिवपुरी में 90 करोड़ की लागत से बनाने जा रहा आवासीय कॉलोनी, डेढ़ महीने में टेंडर होने की संभावना.

MP HOUSING BOARD COLONY SHIVPURI
एमपी हाउसिंग बोर्ड शिवपुरी में बनाने जा रहा आवासीय कॉलोनी (प्रतिकात्मक तस्वीर) (Getty Image)
शिवपुरी: शासकीय मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के पास मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड 80 बीघा में पहली बड़ी कॉलोनी बसाने जा रहा है. 90.52 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर हाउसिंग बोर्ड भोपाल भेज दिया गया है. इस नई कॉलोनी में 343 आवास प्रस्तावित हैं, जबकि पहली बार 276 प्लॉट भी बेचने के लिए रखे हैं. जो लोग खुद आवास बनाने के इच्छुक हैं, वह प्लॉट भी खरीद सकेंगे. प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति मिलते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए बुकिंग चालू हो जाएगी. बुकिंग के आधार पर कॉलोनी विकसित करने के लिए टेंडर जारी होंगे.

परमिशन के लिए भोपाल भेजी डीपीआर

मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के नजदीक कॉलोनी तैयारी करने के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने राजस्व विभाग से जमीन 6 साल पहले ही खरीद ली थी, लेकिन पार्क की सीमा के अंदर काफी जमीन होने और सीमांकन समय पर नहीं हो सका. बमुश्किल हाउसिंग बोर्ड को राजस्व विभाग ने दूसरे सर्वे नंबरों की जमीन आवंटित की और सीमांकन कराकर उपलब्ध करा दी.

Shivpuri new residential colony
प्रस्ताविक कॉलोनी का गुगल मैप व्यू (ETV Bharat)

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) से नक्शा पास होते ही हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी की डीपीआर बनाकर स्वीकृति के लिए भोपाल भेज दी है. भोपाल से प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृत मिलना बाकी है. फिर रैरा में प्रोजेक्ट दर्ज कराकर आवासों और प्लाट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी.

5-6 साल में उत्तरी हिस्से में नया शहर बसा

मेडिकल कॉलेज बनने के साथ ही हाउसिंग बोर्ड ने बगल में तात्या टोपे नगर बसा दिया है. नगर पालिका का भी 1030 आवासों का प्रोजेक्ट है. इसके अलावा सांदीपनि स्कूल भी बनकर तैयार है. पहले से मॉडल स्कूल संचालित है. जल्द ही नर्सिंग कॉलेज भी बनने जा रहा है. थीम रोड किनारे कठमई के पास जजों की कॉलोनी, तहसील व एसडीएम दफ्तर और ईवीएम भवन बन चुका है. यहीं पर नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के साथ कलेक्टर व एसपी के बंगले प्रस्तावित हैं. निजी आवासी कॉलोनी भी बन रही हैं.

8 करोड़ का सब स्टेशन बनेगा

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड गुना-ग्वालियर सर्किल के ईई एके पंत ने बताया कि "नई कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड ने डीपीआर में 8 करोड़ की लागत का विद्युत सब स्टेशन प्रस्तावित किया है. 1.50 करोड़ की लागत से 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की बड़ी टंकी, चारों ओर बाउंड्रीवाल, करीब 15 हरे भरे पार्क सहित दुकानें भी बनाई जाएंगी. 30 फीट से लेकर 40, 50 व 70 फीट तक की रोड प्रस्तावित हैं.

प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति के लिए डीपीआर भोपाल भेजी है. अब दोनों स्वीकृतियों का इंतजार है. इसके बाद रैरा में पंजीयन कराकर आवास व प्लॉट का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे. उसके बाद टेंडर जारी कर कॉलोनी का निर्माण शुरू करा देंगे. इस प्रक्रिया में एक से डेढ़ माह का समय लग जाएगा."

