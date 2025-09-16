ETV Bharat / state

शिवपुरी में प्राइम लोकेशन पर सपनों का आशियाना, हाउसिंग बोर्ड बनाएगी भव्य कॉलोनी

एमपी हाउसिंग बोर्ड शिवपुरी में बनाने जा रहा आवासीय कॉलोनी (प्रतिकात्मक तस्वीर) ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 11:40 AM IST 3 Min Read