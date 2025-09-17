बिना कंफ्यूजन मध्य प्रदेश के होटलों में लीजिए खाने का मजा, वेज-नॉन वेज का नहीं होगा पंगा
मध्य प्रदेश के होटलों में बाहर से पता चलेगा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, FSSAI के नियमों में होगा संशोधन, मोहन सरकार का फैसला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 4:34 PM IST
भोपाल: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान शाकाहारी होटलों में मांस परोसने का आरोप लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रदेशों की होटलों के बाहर मालिक का नाम, क्यूआर कोड और बाहर बोर्ड पर खाने के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे. जिससे कि लोगों को बाहर से पता चल सके, कि संबंधित होटल में शाकाहारी भोजन मिलेगा या मांसाहारी. अब ऐसा ही प्रयोग मध्य प्रदेश में करने की तैयारी की जा रही है. हालांकि यहां कोई होटलों में खाना परोसने को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन इससे सरकार भविष्य होने विवाद होने की संभावना को खत्म करना चाहती है.
बोर्ड देखकर समझ में आएगा मांसाहारी होटल
होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले शाकाहारी भोजन करने वाले अधिकतर लोग इसलिए असमंजस की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उन्हें होटल के खाने में शुद्धता को लेकर संदेह बना रहता है. कई बार हमें पता नहीं होता और हम मांसाहारी होटल में खाने पहुंच जाते हैं, लेकिन अब शाकाहारी लोगों की इस समस्या को मध्य प्रदेश सरकार खत्म करने जा रही है. अब ग्राहक को होटल के बाहर लगा बोर्ड देखकर ही समझ में आ जाएगा, कि यहां शाकाहारी भोजन मिलेगा या मांसाहारी. वहीं मिश्रित भोजन के लिए भी अलग निशान का इस्तेमाल करना होगा.
मिश्रित भोजन के लिए लाल और हरे रंग का निशान
बता दें कि इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानि एफएसएसएआई के नियमों में भी संशोधन किया जाएगा. होटलों के बाहर लगने वाले बोर्ड में पूर्णतः शकाहारी लिखना होगा. इसके लिए हरे रंग का गोल निशान लगाना होगा. वहीं मांसाहार परोसने वाले भोजनालयों को अपने बोर्ड में लाल रंग का गोल निशान लगाना होगा. इसी प्रकार जिस होटल या रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों परोसे जाते हैं, ऐसे होटलों के बाहर बोर्ड के गोले में आधा लाल और आधा हरा निशान लगाना होगा.
खाना होम डिलेवरी करने वाले भी शाकाहारी होंगे
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि "हमारी कोशिश है कि जिस तरह शाकाहारी भोजन के पैकेट में हरे रंग का निशान, मांसाहार में लाल रंग का निशान होता है, उसी तरह अब होटलों के बोर्ड में चिंहाकन करना होगा. जिससे ग्राहकों को बाहर से ही पता चल सके कि क्या मिल रहा है. नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि हमारा प्रयास है कि शाकाहारी भोजन को घर तक पहुंचाने वाला डिलेवरी बॉय भी शाकाहारी हो. एफएसएसएआई जल्द ही इस संबंध में परीक्षण कर ड्राफ्ट जारी करेगा."
यूपी-उत्तराखंड में हो चुका है विवाद
बता दें कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के मेरण में कांवड़ यात्रा मार्ग में शाकाहारी होटल में मांस परोसने को लेकर विवाद हुआ था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था. ऐसा ही मामला कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी देखने को मिला था. बाद में इन होटलों के बाहर मालिक का नाम, क्यूआर कोड और बोर्ड में भोजन का प्रकार लिखने के निर्देश दिए गए थे.