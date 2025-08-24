जबलपुर: नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में छात्रों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की युगलपीठ ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्यनरत छात्रों को तत्काल सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट करने के आदेश जारी किये हैं. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल ने यह आदेश देते हुए कहा कि जीएनएम डिप्लोमा में अध्यनरत छात्रों के संबंध में निर्देश आगामी सुनवाई में दिए जाएंगे. इसे लेकर एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी.

हाईकोर्ट ने पहले ही दिए थे शिफ्ट करने के आदेश

बता दें कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से प्रदेश में फर्जी तरह से संचालित नर्सिंग के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच के निर्देश दिये थे.

सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाये गये छात्रों का स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया था. जिसकी सुनवाई करते हुए अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों का स्थानांतरण सीबीआई जांच में सही पाए गए सूटेबल कॉलेज में किये जाने के आदेश जारी किए थे.

आदेश का पालन नहीं होने पर दायर की थी अवमानना याचिका

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी छात्रों का स्थानांतरण सूटेबल कॉलेज में नहीं हुआ. इस मांग को पूरी करने के लिए याचिकाकर्ता की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई थी. अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियमों में किसी जिले के छात्रों को उसी जिले में स्थानांतरित करने संबंधी प्रावधान के चलते सभी हजारों छात्रों को स्थानांतरित करने में सीटों की समस्या आ रही है.

छात्रों को तत्काल सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट करने का आदेश

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता नियम के उस प्रावधान को इस प्रयोजन हेतु शिथिल करते हुए नर्सिंग काउंसिल को आदेश दिए हैं कि "तत्काल स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट किया जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जीएनएम डिप्लोमा में अध्यनरत छात्रों के संबंध में अगली सुनवाई पर विचार करने के निर्देश जारी किये हैं."