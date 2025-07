ETV Bharat / state

इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलटा फैसला, नीट यूजी री-एग्जाम पर लगाई रोक - MP HIGH COURT NEET UG RE EXAM

इंदौर हाई कोर्ट ने नीट यूजी री-एग्जाम पर रोक लगाई ( Etv Bharat )

Published : July 2, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 11:20 AM IST

इंदौर: इंदौर हाई कोर्ट की सिंगल बेच ने सोमवार को नीट यूजी की परीक्षा उन छात्रों के लिए दोबारा आयोजित करने के आदेश दिए थे, जो 3 जून से पहले प्राकृतिक आपदा के कारण परीक्षा ठीक से नहीं दे पाए. वहीं इस मामले को लेकर नीट की ओर से भी एक याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच में लगाई गई. मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने मौखिक तौर पर 10 जुलाई तक दोबारा परीक्षा करने के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है. एनटीए ने दायर की डबल बेंच में याचिका इंदौर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों नीट की सुनवाई करते हुए जिन छात्रों के द्वारा 3 जून से पहले अव्यवस्थाओं से परेशान होकर इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी. उनकी परीक्षा वापस से करवाने के आदेश नीट को दिए थे. इस पूरे मामले को लेकर नीट ने एक बार फिर से डबल बेंच के समक्ष पिटीशन दायर की. सुनवाई जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ के समक्ष हुई. इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने ऑर्डर दिए थे कि उन सभी का री-टेस्ट होगा, जिन्होंने 3 जून के पहले याचिका लगाई थी. दरअसल 3 जून को एनटीए ने आंसर–की जारी कर दी गई थी. इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलटा फैसला (ETV Bharat)

