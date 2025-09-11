ETV Bharat / state

बंदूक रखना किसी का मौलिक अधिकार नहीं, आर्म्स लाइसेंस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की सख्त टिप्पणी

अशोकनगर की एक आर्म्स लाइसेंस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने की सख्त टिप्पणी. कहा-लाइसेंस देना ना देना शासन का विवेकाधिकार.

MP HIGH COURT DECISION ARMS LICENSE
आर्म्स लाइसेंस पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की सख्त टिप्पणी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: चंबल में लाइसेंसी हथियार भले ही रुतबे का प्रतीक हो लेकिन बंदूक रखना किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता. ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने की है. उच्च न्यायालय ने यह बात एक केस की सुनवाई के दौरान कही है.

'लाइसेंस देना ना देना शासन का विवेकाधिकार'

अशोकनगर के हार्दिक कुमार अरोरा द्वारा उनको पिस्टल लाइसेंस ना दिए जाने के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट की सुनवाई में शासकीय वकील रवींद्र दीक्षित ने बताया कि "कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा है कि बंदूक रखना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है. हथियार लाइसेंस देना या ना देना लाइसेंस जारी करने वाली एजेंसी यानि मध्य प्रदेश सरकार का विवेकाधिकार है, जिसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती".

उन्होंने आगे बताया कि "कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा सर्वोपरि है. इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी शासन है और उसके निर्णय और विवेक में कोर्ट दखल नहीं देगी."

ASHOKNAGAR ARMS LICENSE CASE
बंदूक रखना किसी का मौलिक अधिकार नहीं (ETV Bharat)

14 साल पहले खारिज हुआ था आवेदन

अशोकनगर के रहने वाले हार्दिक कुमार अरोरा ने तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी और तत्कालीन कमिश्नर के यहां पिस्टल या रिवाल्वर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. जिस पर दोनों अधिकारियों ने आवेदनकर्ता के पक्ष में अपनी अनुशंसा राज्य शासन को भेजी थी लेकिन फरवरी 2011 में राज्य शासन द्वारा हथियार लाइसेंस का आवेदन खारिज कर दिया गया.

जिसके बाद हार्दिक अरोरा ने कोर्ट में शासन के फैसले को चुनौती दी थी. जिस पर एक लंबे समय तक सुनवाई चली. इस मामले में शासकीय वकील रवीन्द्र दीक्षित ने बताया कि "अदालत ने कहा है की अनुशंसा को आधार नहीं माना जा सकता. यह एक सिफारिश मात्र है जिसे मानना या ना मानना शासन के ऊपर है."

'परिवार में 2 लाइसेंस पहले से तीसरे की आवश्यकता नहीं'

सरकारी वकील एडवोकेट रवींद्र दीक्षित के मुताबिक "उन्होंने सुनवाई के दौरान यह बात रखी थी कि हार्दिक कुमार अरोरा के परिवार में पहले से ही उनके पिता और भाई के नाम हथियार लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं. ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से हथियारों का दुरुपयोग बढ़ा है, ऐसे में उन्हें एक और लाइसेंस दिया जाना उचित नहीं होगा".

ग्वालियर-चंबल अंचल में सबसे ज्यादा लाइसेंसी हथियार

बता दें कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइसेंसी हथियार ग्वालियर-चंबल अंचल में हैं. जहां भिंड में अब तक 23200 आर्म लाइसेंस जारी किये गए हैं. मुरैना में 24426 हथियार लाइसेंस लोगों के पास हैं. इन सभी में सबसे अधिक संख्या ग्वालियर में है यहां 34142 आर्म लाइसेंस जारी हुए हैं. हालांकि ग्वालियर में पिछले 1 साल से नए हथियार लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं. बावजूद इसके लाइसेंसी बंदूकों से अपराधिक घटनाओं के कई मामले पूर्व में सामने आ चुके हैं. जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन अब सख्त रुख अपनाए हुए है.

