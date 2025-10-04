दुष्कर्म पीड़िता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी अबॉर्शन की अनुमति, 15 दिन बाद राज्य प्राधिकारियों को सौंपा जाए
31 सप्ताह की गर्भवती युवती को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली गर्भपात की अनुमति. बच्चे के जिंदा होने पर राज्य प्राधिकारियों को सौंपना होगा.
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है. रीवा जिला कोर्ट ने इसे लेकर हाईकोर्ट को पत्र लिखा था और बताया था कि यदि बच्चा जिंदा पैदा होता है तो पीड़िता और उसके परिजन उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं. वर्तमान में पीड़िता को 31 माह का गर्भ है. इसे लेकर हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़ित और उसका परिवार बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहता है. ऐसे में बच्चे के जिंदा पैदा होने पर इच्छुक परिवार को गोद देने के लिए राज्य प्राधिकारी और सीडब्ल्यूसी स्वतंत्र होगा.
गर्भपात को लेकर जिला कोर्ट रीवा ने लिखा था पत्र
रीवा जिला न्यायालय ने 22 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भवती होने के संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखा था. पत्र में बताया गया था कि 24 सप्ताह की गर्भवती होने पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया था. गर्भपात को लेकर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका में रूप में करते हुए पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे.
पीड़िता और परिजन बच्चे को नहीं रखना चाहते साथ
मेडिकल बोर्ड की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि गर्भावस्था 31 माह से अधिक होने के कारण बच्चे के जिंदा पैदा होने की संभावना अधिक है. पीड़िता और उसके माता-पिता ने सभी संबंधित जोखिमों के साथ गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी है. साथ ही यदि बच्चा जिंदा पैदा होता है तो पीड़िता और उनके परिजन उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं.
हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति
हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने "पीड़िता की इच्छा अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की उपस्थिति में गर्भपात की अनुमति प्रदान की है. साथ ही बच्चे के जिंदा पैदा होने की स्थिति में स्तनपान के लिए वह 15 दिनों की अवधि तक पीड़िता के पास रहेगा. इसके बाद उसे राज्य प्राधिकारियों को सौंप दिया जाए. राज्य प्राधिकारी और सीडब्ल्यूसी कानून के अनुसार किसी भी इच्छुक परिवार को गोद देने के लिए स्वतंत्र होंगे."
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "राज्य प्राधिकारी पीड़िता की गोपनीयता सुनिश्चित करें और परिवार के विवरण सहित कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से प्रकाशित न की जाए, जिससे पीड़िता की पहचान को छुपाया जा सके."