ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, चालान के साथ सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस

मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट पहने फर्राटा भरने वालों होगी कार्रवाई, लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त, पुलिस विभाग का नया आदेश जारी.

MP HELMET NEW RULE
मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 11:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में बीते 2 महीने पहले 1 अगस्त से 29 सितंबर तक हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया गया था. जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है. अब पुलिस विभाग ने 60 दिन बाद एक नया आदेश जारी किया है. इसमें बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में दो पहिया वाहन चलाते समय पुलिसकर्मियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है. आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों पर भी मोटरयान अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही बिना हेलमेट पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी. यानि अब पुलिसकर्मियों पर भी हेलमेट नहीं पहनने पर आम जनता की तरह कार्रवाई होगी.

MP Petrol Not Get Without Helmet
हेलमेट को लेकर पुलिस मुख्यालय का आदेश (ETV Bharat)

सभी जिलों के एसपी को जारी किया आदेश

बता दें कि पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मो. शाहिद अबसार द्वारा यह आदेश सभी जिलों के एसपी को भेजा गया है. इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि कोई दो पहिया वाहन चालक चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. अतिरिक्त पुलिस महाननिदेशक ने हेलमेट अनिवार्य करने की दिशा में अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं.

30 जुलाई को जारी हुआ था बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश

राजधानी भोपाल और इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश खत्म होने के बाद ही पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है. बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं का आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को जारी किया था, जो सितंबर 29 तक के लिए था. नए आदेश के जारी नहीं होने की वजह से शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप पर लोगों को बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दिया जाने लगा है. लेकिन अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MP PETROL NOT GET WITHOUT HELMETMP NO HELMET NO PETROLMP NO HELMET LICENSES SUSPENDEDBHOPAL NEW HELMET RULE ORDERMP HELMET NEW RULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पिपरिया में 25 प्रकार के अनाज से बनी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, भक्तों को दे रही 2 संदेश

मैहर का मां शारदा धाम, जहां आज भी आल्हा-ऊदल की पूजा से होती है शुरुआत

विदिशा की ऐतिहासिक धरोहर है लोहंगी पहाड़ी, माता अन्नपूर्णा की कृपा से नहीं पड़ता अकाल

चंबल में डकैत कैसे करते थे शक्ति पूजा? जंगल में दौड़कर व्रत और दरबार में लगता था मेला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.