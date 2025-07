ETV Bharat / state

डरा रही मूसलाधार बारिश, मुरैना के 20 गांवों में बाढ़ का अलर्ट, शिवपुरी में लैडस्लाइड - MADHYA PRADESH HEAVY RAIN ALERT

शिवपुरी में बारिश से लैंडस्लाइड ( ETV Bharat )

Published : July 19, 2025 at 8:44 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 9:09 AM IST

मुरैना/शिवपुरी: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बारिश ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बारिश ने मुरैना और शिवपुरी में कोहराम मचा रखा है. मुरैना में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जौरा तहसील स्थित पगारा डैम अपनी 103 प्रतिशत क्षमता तक भर चुका है. जैसे ही डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया, डैम के सभी 6 ऑटोमेटिक गेट खुल गए. अब यहां से 28,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. डैम के डाउनस्ट्रीम में बसे 20 से 25 गांवों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. जून महीने से ही मुरैना जिले में मानसून की जोरदार एंट्री हुई. इस साल मानसून की शानदार दस्तक से जिले में बारिश का आंकड़ा 513 मिमी पर पहुंच गया है. जिला मुख्यालय पर शुक्रवार सुबह से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया. वहीं पगारा डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण आसन नदी में उफान आ गया. मुरैना के 20 गांवों में बाढ़ का अलर्ट (ETV Bharat) अब तक हुई 513 मिमी बारिश 15 जून 2025 से शुरू हुए मानसून सीजन को अभी 33 दिन ही बीते हैं, लेकिन अभी तक जिलेभर में 513 मिमी बारिश हो चुकी है. जबकि जिले की औसत बारिश 706.9 मिमी है. अभी जुलाई के 10 दिन और अगस्त का पूरा महीना बाकी है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बारिश का आंकड़ा औसत से 200 मिमी अधिक यानि 900 मिमी तक पहुंच सकता है.

बारिश का हाल (ETV Bharat) इन इलाकों में बजी खतरें की घंटी आसन नदी में छोड़े गए पानी से डाउन स्ट्रीम में बसे गांवों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है. इन गांवों में मई, नरहेला, बिचपुरी, सिघौरा, घसटुआ, जिंदपुरा, घूघस, पन्नू का पुरा, गदाल का पुरा, झोड़ का पुरा, चिरायतनी, गुढा आसन, देवरी, रपटापुरा, मुदावली, राजघाट का पुरा, डोंगरपुरा, ककरधा, खेरा, बडौना, दुल्हैनी, पहावली, जरैना, सिलायथा, खनेता, घुरैयाबसई, गढ़ीखेरा, डाबी का पुरा, भवनपुरा, जनवेद का पुरा, सामले का पुरा और छौंदा गांवों में पानी भरने का खतरा पैदा हो गया है. इसको देखते हुए प्रशासन ने कोटवारों को सक्रिय कर दिया है, जो गांव-गांव जाकर निगरानी कर रहे हैं. हर गांव में चौकसी बढ़ा दी गई है. साथ ही मुनादी कराकर लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी जा रही है. पगारा डैम के ऑटोमेटिक खुले 6 गेट (ETV Bharat) अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन मुरैना एडीएम सीबी प्रसाद ने बताया, "पगारा डेम के गेट खुलने से प्रभावित होने वाले गांवों में अभी कोई समस्या नहीं आई है. फिर भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. हमने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है. प्रशासन ने पहले ही मुनादी कर ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है. ऑटोमेटिक 6 गेट खुलने के बाद पानी आसन नदी में उतरने लगा है. गेट खुलने के बाद इससे 9 से 10 गांव प्रभावित होते हैं, लेकिन फिलहाल यहां स्थिति सामान्य बनी हुई है." जान पर खेल लोग उफनते रपटो पुलों से कर रहे आवाजाही (ETV Bharat) शिवपुरी में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड से रास्ता बंद शिवपुरी जिले में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है. जिसके चलते सिंधु नदी का जल स्तर बढ़ गया है. साथ ही ग्रामीण इलाकों के नदी नाले उफान पर चल रहे हैं. आसमान से लगातार बरस रही आफत के चलते नरवर के पहाड़ी इलाके से लैंडस्लाइड की सूचना मिली है. शिवपुरी से नरवर को जोड़ने वाली सड़क लैंडस्लाइड का शिकार हो गई. इस दौरान वहां से गुजर रहे 2 यात्री बाल-बाल बचे हैं. लैंडस्लाइड की वजह से करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिसे प्रशासन ने जेसीबी मशीन की सहायता से सुचारू कर दिया है. शिवपुरी में बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड की यह पहली घटना है. मुरैना के ग्रामीण इलाकों में बारिश ने मचाया हाहाकार (ETV Bharat) 50 यात्रियों की जान से बस चालाक ने किया खिलवाड़ जिले में बारिश अब न केवल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, बल्कि यह कई जगह खतरनाक भी साबित हो रही है. जहां एक तरफ नरवर घाटी पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई है. वहीं दूसरी तरफ कोलारस विधानसभा से गुजरने वाली एक पुलिया पर पानी होने के बावजूद बस चालक ने 50 यात्रियों की जान को संकट में डाल दिया और लापरवाही पूर्वक तरीके से बस को पुल से पार करवाने का जोखिम उठाया. गनीमत रही के किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ. अटल सागर बांध के खोले गए 6 गेट गुरुवार की सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते सिंधु नदी उफान पर आ गई है. सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ते देख शुक्रवार को सिंधु नदी पर बने अटल सागर बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कई निचले इलाकों में मौजूद गांवों में पानी भरने का संकट गहरा गया है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी कुछ और दिन शिवपुरी में अतिबारिश की संभावना है. पिछले एक महीने से हो रही बारिश ने शिवपुरी के हालातों को खराब कर दिया है. ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. तेज बारिश के चलते उफान पर सिंधु नदी (ETV Bharat) 19 जुलाई को स्कूलों का अवकाश घोषित ग्रामीण क्षेत्रों में उफनते रपटों को पार कर बच्चों के स्कूल पहंचने की खबरों के साथ-साथ मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने 19 जुलाई को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया. ताकि शिक्षकों और बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल न जाना पड़े. शिवपुरी में सभी नदियां उफान पर, जेसीबी में बाइक के साथ रपटा पार कर रहे लोग

छतरपुर में 20 घंटे से लगातार बारिश, घरों की छत पर बैठे लोग, बाढ़ में फंसे 200 परिवार पार्वती और सिंध सहित सहायक नदी उफान पर इलाके में हो रही लगातार बारिश के चलते पार्वती और सिंध नदी के साथ उसकी सहयोगी नदियों में उफान पर हैं. गांव-गांव से गुजरने वाली इन नदियों के रास्ते में बने पुल और छोटी-छोटी पुलियां पूरी तरह डूब गए हैं. जिसकी वजह से ग्रामीणों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा उनका शहर और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है.

