नाचते गाते कैसे जा रही है जान, नौजवानों में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़े, चूक कहां?

मध्य प्रदेश में ऐसे कई केस जिसमें खुसनुमा पल में हार्ट अटैक से लोगों की हुई मौत, संभलने का भी नहीं मिल पा रहा मौका.

WORLD HEART DAY 2025
वर्ल्ड हार्ट डे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 6:17 PM IST

भोपाल: दिल का ख्याल रखने की औसत उम्र 50 बरस हुआ करती थी, लेकिन 20 से 30 बरस की उम्र में बढ़ते हार्ट अटैक अलार्म दे रहे हैं कि दिल के साथ छोड़ने की औसत उम्र घट गई है. जिस उम्र में दिल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहा करता था, उस उम्र में दिल साथ छोड़ रहा है. हैरानी की बात ये है कि हार्ट अटैक अब संभलने का मौका नहीं दे रहे. 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे पर बताएंगे इसके लक्षण और संकेत.

मिनटों में हार्ट अटैक से जा रही जान

4 दिन पहले भोपाल में एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान नायाब तहसीलदार की हुई मौत तस्दीक है. उन्हे भी संभलने का मौका नहीं मिला. सीने में तेज उठे दर्द के साथ अचेत होकर जमीन पर गिरे और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. मध्य प्रदेश में तो कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें बेहद खुशनुमा पलों में हार्ट अटैक से जानें गईं. शादी की खुशी में नाचती लड़की और घोड़ी चढ़े दूल्हे की मिनटों में हुई मौत हैरान करने वाली हैं. एम्स में कम उम्र में हार्ट अटैक से हो रही इन मौतों पर रिसर्च कर रहा है. हृदय रोग विशेषज्ञ बता रहे हैं कि दिल के कम उम्र में साथ छोड़ देने की वजह क्या है.

खुसनुमा पल में भी हार्ट अटैक से लोगों की मौत (ETV Bharat)

कोई संकेत नहीं खुशनुमा पलों में किस सदमे से हुआ हार्ट अटैक

शोध का विषय ये भी है कि जब कोई तनाव नहीं. जब व्यक्ति अपने जीवन के सबसे खुशनुमा पलों में है, तब हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है. मध्य प्रदेश में हुई कुछ घटनाएं इस तरफ इशारा करती हैं कि आखिर हंसते खेलते नाचते गाते मौत कैसे आ सकती है. इत्तेफाक से मध्य प्रदेश ही ऐसी घटनाओं का गवाह बना, जिसमें हार्ट अटैक किसी दुख तनाव या दबाव की वजह से नहीं हुआ. पहले जानिए वो मामले जब हंसते-हंसते हार्ट अटैक से जवान मौतें हुईं.

लहरा के बलखा के...और वो जमीन पर गिर गई

विदिशा की वो घटना आज भी हैरान कर देती है. शादी समारोह का वीडियो जिसमें कुल 23 बरस की परिणीता अपनी कजिन की शादी के संगीत में फिल्मी गानें पर डांस करती है. गाना पूरा नहीं हो पाता. ना परीणिता की डांस परफार्मेंस पूरी होती है और नाचते हुए वो अचानक मंच पर ही बेसुध होकर गिर जाती है. मूंह के बल गिरती हुई परिणीता का वीडियो जिसने भी देखा था वो हैरान रह गया.

MADHYA PRADESH HEART ATTACK
विदिशा में संगीत कार्यक्रम में डांस करते वक्त आया हार्ट अटैक (ETV Bharat)

डांस करने के दौरान ही हार्ट अटैक आया और संभलने का भी मौका नहीं मिला. स्टेज पर गिरने के साथ ही 23 बरस की बच्ची की जान चली गई. गौर करने वाली बात ये है कि उम्र के अलावा डांस करते समय वो किसी तरह के दबाव या तनाव में नहीं थी.

घोड़े पर बैठा और बेसुध होकर गिर गया दूल्हा

कमोबेश श्योपुर की घटना भी ऐसी ही है. किसी के भी जीवन का सबसे यादगार लम्हा होता है शादी. श्योपुर में दूल्हे की मौत का जो वीडियो वायरल हुआ. इस तरह की हार्ट अटैक से मौत पहले कभी नहीं देखी गई. परंपरानुसार शादियों में जैसे द्वार चार होता है. दूल्हे ने उसके बाद दरवाजे पर तोरण मारा और बाकायदा शादी की खुशी में डीजे पर डांस भी किया. दोबारा घोड़ी पर बैठा भी, लेकिन बैठने के कुछ ही देर में बेसुध होकर घोड़ी से नीचे गिर पड़ा.

दूल्हा प्रदीप जाट की उम्र 27 बरस की थी. परिवार की सबसे बड़ी खुशी के दिन बेटे की शादी मिनटों में मातम में बदल गई. बचाने की कोशिश भी की गई सीपीआर दिया गया. परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ चुके थे.

Madhya pradesh Heart attack
मिनटों में हार्ट अटैक से जा रही जान (ETV Bharat)

23 बरस के नौजवान को साइलेंट अटैक

भोपाल के बैरागढ़ इलाके में 23 साल के नौजवान की साइलेंट अटैक से मौत हो गई. संभलने का कोई मौका नहीं मिला. हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन संभाला नहीं जा सका. जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक मौत हो चुकी थी. इसी तरह से भोपाल के ही शाहपुरा इलाके में रहने वाले 50 वर्ष के मुकेश गुप्ता को तो खाना खाते समय हार्ट अटैक आया. मौके पर मौजूद लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान पहले ही जा चुकी थी.

हार्ट अटैक से हो रही मौतों का कोविड से संबंध नहीं

स्वास्थ्य मंत्रालय ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कोविड वैक्सीन से नौजवानों की मौत का कोई कनेक्ट नहीं मिल रहा है. इसके लिए 2023 में 4 महीने भारत के 19 राज्यों के 47 बड़े अस्पतालों में शोध किया गया. इसमें डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट अटैक से हुई मौत का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध पता नहीं चला.

क्यों जवानों के हार्ट अटैक में मौत का प्रतिशत ज्यादा

आखिर हार्ट अटैक से हो रही जवान मौतों में संभलने का मौका क्यों नहीं मिल पाता. क्या वजह है कि इनकी जिंदगी बचाने वक्त मिलता. भोपाल में नेशनल हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन फिजिशियन डॉ. विवेक राजौरिया बताते हैं कि "ये यंग लोगों में जो हार्ट अटैक आते हैं, उनमें और बुजुर्ग में होने वाले अटैक में बुनियादी फर्क ये है कि बुजुर्गों में ह्रदय के पास कोलेट्रल बन जाते हैं. मेजर अटैक आता भी है तो बुजुर्गों को समय मिल जाता है.

यंग हार्ट में ब्लड वेसल्स कोलेट्रल उस तरह बन नहीं पाती और एकदम से जो ब्लड सप्लाई रुकती है तो सीधे हार्ट अरेस्ट होता है. जिसमें संभलने का मौका नहीं मिलता. दूसरे क्लॉटिंग खून का गाढ़ा होना असर करता है. उनकी जो मेटाबोलिक प्रोफाइल क्या है. पानी का इंटेक कितना और कैसा है. बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है."

जिम में एक्सरसाइड करते गई जान

डॉ. विवेक राजौरिया बताते हैं कि "बीते 5 से 10 साल में मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ी है. वजन बढ़ रहा है. खून का थक्का बनना बढ़ा है. खून गाढ़ा हो रहा है. मौसम का बदलना भी इफेक्ट कर रहा है. जो लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं. एक्सरसाइस बहुत हार्ड करते हैं, उन पर भी असर होता है. आपको पहले कार्डियो और पल्मोनरी टेस्ट कराना चाहिए कि आपका शरीर इस तरह के एक्सरसाइज की इजाजत देता है या नहीं."

उन्होंने कहा कि "आगे चलकर ये हमारी पॉलीसीज में होना चाहिए कि आप जिमिंग करने से पहले कार्डियेक मेटाबोलिक टेस्ट कराएं. सीपीआर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. अगर ऐसे समय में बेसिक सीपीआर भी दी जाए तो कुछ हद तक संभाल हो सकती है."

सिर्फ बैक पेन नहीं ये दर्द भी बताएंगे कि दिल दगा दे रहा है

हार्ट अटैक में सीने के अलावा अब कई और दर्द भी आपको अलर्ट कर देते हैं कि ये हॉस्पिटल जाने का सही समय है.

  1. कमर में तेज दर्द होना. इतना तेज की जैसे चाकू से किसी ने वार किया हो.
  2. जबड़े में दर्द और अकड़न होना.
  3. कान में पीछे की तरफ दर्द का होना.
  4. कई बार आराम करते वक्त दर्द नहीं लेकिन चलने फिरने में दर्द होना.
  5. इन लक्षणों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है.

