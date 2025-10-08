ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत, हेल्थ मिनस्टर ने बताया क्यों देरी से पहुंचे छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, ईटीवी भारत से चर्चा में दी कार्रवाई की जानकारी.

RAJENDRA SHUKLA CHHINDWARA VISIT
छिंदवाड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 5:03 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब तक छिंदवाड़ा में 17, बैतूल में 2 और पांढुर्ना में 1 बच्चे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा 20 पहुंच गया है. इस बात की जानकारी बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दी. यहां उन्होंने मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान ईटीवी भारत से चर्चा में उन्होंने कार्रवाई में देरी क्यों होने की वजह बताई.

IMA के डॉक्टरों से मिले स्वास्थ्य मंत्री

छिंदवाड़ा दौरे पर आए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हड़ताल पर जाने वाले आईएमए के डॉक्टर से चर्चा की. डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने आईएमए के डॉक्टर से बात करके कहा है कि वह हड़ताल पर ना जाएं व अपने कार्य पर बन रहें. स्वास्थ्य मंत्री ने नागपुर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की. वहां पर उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है. साथ ही परिजनों पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ न आए इसलिए मध्य प्रदेश सरकार किडनी संक्रमित बच्चों के इलाज का खर्च उठाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से ETV भारत ने की बात (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि "उन्होंने डॉक्टरों को निर्देशित भी किया है कि 4 साल से काम के बच्चों को केवल वही दवाई प्रिसक्राइब करें, जिसके लिए स्पष्ट निर्देश हैं व भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

डिप्टी सीएम ने बताया, क्यों देरी से हुआ दौरा

मुख्यमंत्री मोहन यादव और खुद स्वास्थ्य मंत्री के दौरे में देरी की वजह भी उन्होंने बताई. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले जब 4 मौतें हुईं, तब समझ नहीं आ रहा था इसकी वजह क्या है. इसके बाद 26 सितंबर तक जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा, तब पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला यह पता लगाने में जुट गया कि आखिर बच्चों की मौत की वजह क्या है. इस बीच 19 प्रकार की दवाईयों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, जिसमें से 6 दवाईयों के सैंपल को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया था. जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे, वहीं 3 दवाईयों की जांच मध्य प्रदेश लैब में चल रही थी.

HEALTH MINISTER RAJENDRA SHUKLA
परिजनों से मिलते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

असली वजह सामने आने के बाद हुई कार्रवाई

इसके बाद बाकी बची 10 दवाईयों की जांच रिपोर्ट तमिलनाडु से आई. जहां पता चला कि बच्चों की मौत की वजह कोल्डरिफ सिरप है. जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई और छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने तो पहले ही कोल्डरिफ सिरप को बैन कर दिया था. इन सारी कार्रवाई में वक्त लगा. अगर जल्दबाजी में गलत दिशा की तरफ जाकर कार्रवाई कर देंगे, तो असली वजह का पता नहीं चल पाता और मौत का सिलसिला जारी रहता. जब सारी चीजें साफ हुईं, तो दवाईयों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, फिर नागपुर के बाद आज मैं यहां आया हूं.

तमिलनाडु पहुंची पुलिस, मालिक को करेगी गिरफ्तार

वहीं तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर सिरप को बैन न करने का दबाव बनाया जा रहा था, इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने दबाव बनाया है, वे इस मामले में शामिल रहे होंगे. जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर जिम्मेदार है, उसे सरकार छोड़ेगी नहीं. छिंदवाड़ा से पुलिस की एक टीम तमिलनाडु दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने पहुंची है. वहां की सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है. राजेंद्र शुक्ल ने जहरीली सिरप से बच्चों की मौत को बेहद दर्दनाक बताया.

हड़ताल नहीं मदद करने का समय IMA से की अपील

आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के पक्ष में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल असा स्किन के सदस्यों से स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा की. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यह वक्त मदद का है. बच्चों की मौतें हो रही है और कुछ बच्चे बीमार हैं. ऐसे समय में हड़ताल न करके स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दें.

Last Updated : October 8, 2025 at 5:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH MINISTER RAJENDRA SHUKLARAJENDRA SHUKLA TALK ETV BHARATCHHINDWARA COUGH SYRUP DEATHMADHYA PRADESH 20 CHILDREN DIEDRAJENDRA SHUKLA CHHINDWARA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फंगस वाले पानी से तैयार हो रही थी सिरप, ड्रग कंट्रोलर टीम ने ARC फार्मा पर लगाया ताला

नहीं था बस का किराया, साइकिल से 60 KM सफर कर पन्ना पहुंचे पीड़ित, कलेक्ट्रेट में डाला डेरा

रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े चली गोली, संचालक पर 4 राउंड फायरिंग, कस्टमर्स ने बमुश्किल बचाई जान

छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में IMA

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.