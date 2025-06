ETV Bharat / state

फैमिली पर सरकार का 'विकल्प', तेजी से हो रहा असर, अब ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस - MP FAMILY PLANNING WITH VIKALP

फैमिली पर सरकार का 'विकल्प' ( ETV Bharat )

Published : June 17, 2025 at 7:40 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 8:02 AM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में समय के साथ लोग हर क्षेत्र में जागरूक हो रहे हैं. शिक्षा का बढ़ता स्तर लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर रहा है. हालांकि देश दुनिया में बढ़ती आबादी कहीं ना कहीं कई समस्याओं की वजह बन रही है. इसी वजह से भारत में भी परिवार नियोजन को लेकर तमाम परियोजनाएं और कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित हैं, इसके बावजूद कई ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में ठीक से नहीं सोचते. यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी गवर्मेंट 'विकल्प' परियोजना के साथ काम कर रही है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विवाहित जोड़ों को फैमिली प्लानिंग के प्रति भी जागरूक किया जाये. क्यों जरूरत बनी 'विकल्प'? मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग लड़कियों की शादी उसके बालिग यानी 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही कर देते हैं. इतनी कम उम्र में विवाह के कुछ समय में ही ये बेटियां गर्भ धारण कर लेती हैं. डॉक्टर्स का मानना है कि वे इसके लिए ना तो मानसिक रूप से तैयार होती हैं और ना ही शारीरिक रूप से लेकिन परिवार के दबाव में बच्चे को जन्म देने की कोशिश कई बार उम्मीद के उलट परिणाम लाते हैं. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा भी चिंताजनक है. मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले हर हजार बच्चों में 46 सर्वाइव नहीं कर पाते. ये जानकारी शिशु मृत्यु दर के जारी 2019-20 के आंकड़ों में भारत सरकार के द्वारा बताई गई है. फैमिली प्लानिंग को लेकर सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस (ETV Bharat) 'ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता की बहुत जरूरत'

ग्वालियर में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की एक प्रेस मीट में मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैमिली प्लानिंग के लिए संचालित विकल्प परियोजना के बारे में विस्तार से बताया गया. कार्यक्रम में मौजूद रहीं रीजनल डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं डॉ नीलम सक्सेना के मुताबिक "आज के समय में शहरी क्षेत्रों में भले ही लोग शादी 30 की आयु में कर रहे हों लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़कियों की शादी 18 साल में हो जाती है. ऐसे में फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है क्योंकि कम उम्र में प्रेग्नेंट होने पर मां का शरीर प्रसव के लिए तैयार नहीं होता है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सोचे समझे पहला बच्चा होने के बाद परिवार में दूसरे बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश होने लगती है. जो कि मां यानी उस महिला के लिए ठीक नहीं होती. कई बार यह परिस्थिति नवजात शिशु और मां दोनों के लिए ही जानलेवा हो जाती है." क्या है मां बनने की कम से कम आयु? इन हालातों को देखते हुए डॉ नीलम सक्सेना कहती हैं कि "फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, पहला बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा बच्चा कब प्लान करना है ये 'विकल्प' सरकार दंपतियों को देती है. हर क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताएं विकल्प परियोजना के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रही हैं. शादी के बाद पहला बच्चा कम से कम 20 साल की उम्र में या विवाह के 2 साल बाद हो और पहले से दूसरे बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखना चाहिए. ये ना सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिये बेहद आवश्यक है बल्कि बच्चे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है." जागरूकता बढ़ाने आयोजित होते हैं कार्यक्रम सरकार लगातार विकल्प परियोजना के जरिए ये कोशिश कर रही है कि नवविवाहित दंपति या एक संतान वाले दंपतियों को सही समय पर सटीक जानकारी दी जा सके. वे अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षित और अस्थाई गर्भनिरोधक साधन चुन सकें. इसके लिए समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत किया जा रहा है. उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक संसाधन और काउंसलिंग कराई जा रही है. उपलब्ध कराई जा रही 'नई पहल किट' और 'सेल्फ किट' ग्रामीण स्तर पर विकल्प परियोजना के तहत नवदंपतियों को न्यू पहल किट उपलब्ध कराई जा रही है. यह किट आशा कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है. इस किट में महिलाओं के लिए श्रृंगार के समान के साथ ही कांट्रासेप्टिव पिल्स, कंडोम्स और प्रेग्नेंसी किट होती है. वहीं ऐसे दंपति जो पहले से एक बच्चे के पैरेंट हैं उनके लिए भी परिवार नियोजन के तहत सेल्फ किट सीएचसी सेंटर्स पर उपलब्ध कराई जाती है. जिनमें पिल्स के साथ प्रेग्नेंसी किट और कंडोम्स उपलब्ध कराए जाते हैं. फैमिली प्लानिंग के लिए लोग चुन रहे 'विकल्प' पिछले 2 वर्ष से संचालित इस विकल्प परियोजना का जमीनी स्तर पर असर भी दिखाई देने लगा है. अस्थायी गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 6.9% (एनऍफएचएस-4) से बढ़कर 12.9% (एनऍफएचएस-5) तक पहुंच गया है. यह संकेत देता है कि अब दम्पति इस बात पर सोच विचार कर फैसले ले रहे हैं कि उन्हें कब फैमिली प्लानिंग करना है. इसके लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम 'विकल्प' उपलब्ध हैं. मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों की शामत, फटाफट अपनी डिग्री दिखाएं नहीं तो खैर नहीं, डेट लाइन तय

फर्जी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद नवजात की मौत, डॉक्टर और दलाल फरार सरकार के तकनीकी सहयोगी के तौर पर काम कर रहा 'विकल्प' ‘विकल्प’ परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक रिशा कुशवाहा ने बताया कि "विकल्प परियोजना सरकार के तकनीकी सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है. समुदाय के बीच सरकार द्वारा संचालित विभिन्न मंचों के माध्यम से ‘विकल्प’ की कोशिश है कि युवा दंपतियों और उनके परिवारजनों तक सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध साधनों की सही जानकारी पहुंचाई जा सके, जिससे वे संपूर्ण जानकारी के आधार पर अपनी पसंद से निर्णय ले सकें."

Last Updated : June 17, 2025 at 8:02 AM IST