कानून व्यवस्था के लिए एनकाउंटर करो, जरूरत पड़े तो फेक करो : बेनीवाल

इंटरपोल से संपर्क कर कार्रवाई करनी होगी : गुरुवार को दिल्ली जाने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो यह लोग रंगदारी करते हैं, चौथ वसूली कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है. राज्य सरकार को इस नेटवर्क को तोड़ना होगा. राज्य सरकार को केंद्र से बात कर इंटरपोल की मदद लेकर बदमाशों को यहां लाना चाहिए, जिससे इस गैंग की कमर टूट सके. लोगों में खौफ हैं. कुचामन के व्यापा​री ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसे मार दिया गया. प्रदेश में एक और लड़ाई की जरूरत है, जिसे हम लड़ेंगे. अपराधियों को लेकर बड़ी लड़ाई हम राजस्थान में लड़ने वाले हैं.

जरूरत पड़े तो फेक एनकाउंटर करो : हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यूपी में अपराध पर लगाम लगी है. प्रदेश में कुछ एनकाउंटर की जरूरत है, पुलिस को करने चाहिए. जरूरत पड़े तो फेक एनकाउंटर भी करो, जिससे अपराधियों में कानून का खौफ बना रहे. उत्तर प्रदेश और पंजाब में आतंकवाद व अपराध खत्म हुआ है वैसा ही राजस्थान में होना चाहिए. अब हमारा राजस्थान शांत राजस्थान नहीं रहा है. बीजेपी कांग्रेस के राज में जातिय संघर्ष बढ़ा, गैंगवार बढ़े हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है. उन्होंने बदमाशों के वैध निर्माण भी तोड़ने की बात कही.

व्यापारी की हत्या से लोगों में दहशत : कुमचान सिटी में मंगलवार सुबह एक जिम में व्यवसायी रमेश रूलानिया की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग से जुड़े वीरेंद्र चारण ने लेते हुए सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी. रूलानिया सहित पांच लोगों को कुछ समय पहले रंगदारी के लिए धमकी मिली थी. कुछ समय तक पुलिस ने सुरक्षा दी, लेकिन सुरक्षा हटाते ही बदमाशों ने रमेश को मार दिया. इसके चलते अन्य व्यापारियों में भी खौफ है.