सोनू निगम से संजय लीला भंसाली तक इन हस्तियों का सम्मान करेगी मध्य प्रदेश सरकार - MP GOVT FELICITATION CEREMONY

मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किया 2024-25 के पुरस्कारों का ऐलान, इंदौर, खंडवा, भोपाल में आयोजित होंगे सम्मान समारोह.

MP Govt felicitation ceremony
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किया 2024-25 के सम्मानों का ऐलान (Etv Bharat)
Published : August 8, 2025 at 4:44 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 4:53 PM IST

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार देश के जानेमाने सिंगर सोनू निगम, संगीतकार शंकर एहसान लॉय, फिल्मकार संजयलीला भंसाली, और गीतकार प्रसून जोशी सहित देश की गई विभूतियों को सम्मानित करने जा रहा है. मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने वर्ष 2024 और 2025 के पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. इसके तहत राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जैसे कई सम्मानों से देश के प्रसिद्ध कलाकारों सहित अपने-अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान समारोह देश के अलग-अलग स्थानों पर होंगे.

2024 के लिए इन्हें मिलेगा सम्मान

मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के अलग-अलग नामों से हर साल सम्मान समारोह आयोजित करता है. इसमें कला, संस्कृति, भाषा, सूचना प्रोद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है. संस्कृति विभाग ने 2024 और 2025 में सम्मान पाने वाले नामों का ऐलान कर दिया है. साल 2025 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान निर्देशन का पुरस्कार जाने वाले फिल्मकार संजय लीला भंसाली को दिया जाएगा.

MP CULTURAL DEPARTMENT FELICITATION
मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने किया सम्मान समारोह का ऐलान (Etv Bharat)
  • राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पार्श्व गायन का सम्मान जाने-माने गायक सोनू निगम को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुणे की संस्था पुररुत्थान समरसता गुरुकुलम को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय सूचना प्रोद्योगिकी सम्मान भोपाल के लोकेन्द्र सिंह राजपूत को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान इंग्लैंड में रहने वाली डॉ. वंदना मुकेश को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान श्रीलंका के पद्मा जोसेफिन वीरसिंघे को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान भोपाल के डॉ. सदानंद दामोदर सप्रे को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान दिल्ली के डॉ. विनोद बब्बर को दिया जाएगा.

2024 के लिए यह होंगे सम्मानित

2024 के सम्मानों का भी ऐलान कर दिया गया है. 2024 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान गीत लेखन से प्रसून जोशी को सम्मान किया जाएगा.

  • राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशन का सम्मान शंकर-एहसान-लॉय को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से भोपाल के आनंद धाम संस्था को सम्मानित किया जाएगा.
  • राष्ट्रीय सूचना प्रोद्योगिकी सम्मान से जबलपुर के प्रशांत पॉल को सम्मानित किया जाएगा.
  • राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान ऑस्ट्रेलिया की रीता कौशल को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान रूस की डॉ. इंदिरा गाजिएवा को दिया जाएगा.
  • राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान से शहडोल के डॉ. राधेश्याम नापित को सम्मानित किया जाएगा.
  • राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान तिरुवनंतपुरम के डॉ. केसी अजय कुमार को दिया जाएगा.

इस तारीख को होगा सम्मान

सम्मान सम्मारोह इंदौर, खंडवा, भोपाल में होगा. राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान समारोह 28 सिंतबर को इंदौर में, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह 13 अक्टूबर को खंडवा में और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान समारोह 2 अक्टूबर 2025 को भोपाल में होगा. बाकी सम्मान समारोह 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के मौके पर भोपाल में होगा.

