मध्य प्रदेश में देर रात दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, वित्त विभाग में 191 सहा. संचालकों के ट्रांसफर - MP GOVT FINANCE DEPARTMENT TRANSFER

191 सहायक संचालक हुए ट्रांसफर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 8, 2025 at 11:58 PM IST | Updated : April 9, 2025 at 12:09 AM IST 1 Min Read

MP GOVT TRANSFERS : मध्य प्रदेश में देर रात फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है. राज्य शासन ने राज्यपाल के नाम से आदेश जारी करते हुए वित्त विभाग में थोकबंद तबादले किए हैं. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सराकार ने कार्य सुविधा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सहायक संचालक स्तर के अधिकारियों को यहां से वहां किया है. वित्त विभाग में लंबे समय बाद इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है. 191 सहायक संचालकों की ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat)

191 सहायक संचालक हुए ट्रांसफर वल्लभ भवन से देर रात जारी हुए आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग में प्रभारी सहायक संचालकों की आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापना की जाती है. इस आदेश में 191 सहायक संचालकों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई पदस्थापना की जानकारी दी है. बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सराकर लगातार अपने कई विभागों में प्रशासनिक सर्जरी कर रही है. 191 सहायक संचालकों की ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat) पुलिस विभाग में भी होंगे थोकबंद तबादले पुलिस मुख्यालय ने एक ही जिले में लंबे समय से जमे पुलिस अधिकारियों को हटाने की भी प्लानिंग कर ली है. जिला पुलिस बल के अलावा ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, स्पेशल ब्रांच, अजाक थानों, महिला सुरक्षा शाखा सहित सभी जिलों लंबे समय से जमे एएसआई से लेकर टीआई और डीएसपी तक के ट्रांसफर होने वाले हैं. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इंदौर-भोपाल पुलिस कमिश्नर, सभी शाखाओं सहित सभी जिलों के पुलिस अधिक्षकों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है. 191 सहायक संचालकों की ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat) 191 सहायक संचालकों की ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat)

Last Updated : April 9, 2025 at 12:09 AM IST