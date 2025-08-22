ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश सरकार कर रही ताबड़तोड़ तबादले, दो एसपी 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए - MP GOVT IPS TRANSFERS

राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारी किए गए यहां से वहां, नरसिंहपुर-मंदसौर एसपी के तबादले चर्चा में.

Mp Govt IPS Transfers
मध्य प्रदेश सरकार कर रही ताबड़तोड़ तबादले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 4:31 PM IST

3 Min Read

भोपाल : मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस प्रशासन में लगातार बदलाव किया जा रहा है. अब राज्य शासन ने दो जिलों मंदसौर और नरसिंहपुर जिले के एसपी को अचानक बदल दिया है. नरसिंहपुर एसपी मृगाखी डेका को हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है, जबकि मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद को हटाकर इंदौर स्थिति प्रथम बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है. दोनों एसपी बदले जाने की वजह पिछले दिनों क्षेत्र में बीजेपी नेताओं के साथ हुई आपराधिक वारदातों को माना जा रहा है. दोनों एसपी के अलावा एएसपी स्तर के 7 अन्य अधिकारियों को भी यहां से वहां किया गया है.

इस वजह से बदली गईं नरसिंहपुर एसपी

2018 बैच की मृगाखी डेका को सितंबर 2024 में नरसिंहपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 2016 बैच के अमित कुमार का तबादला कर मृगाखी डेका को यहां पदस्थ किया गया था, लेकिन एक साल पूरा होने के पहले ही उन्हें हटा दिया गया. उन्हें हटाए जाने की वजह हाल ही में हुई दो घटनाओं को माना जा रहा है. 3 दिन पहले ही नरसिंहपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें टीआई की शह पर पुलिसकर्मियों ने अनाज व्यापारी के साथ खुलेआम मारपीट की. हालांकि, इस मामले में आरोपी सभी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया था.

SUDDEN TRANSFERs of IPS
शासन द्वारा जारी ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - सिया विवाद पर मोहन यादव का एक्शन, 2 आईएएस अधिकारियों की छुट्टी की

इसके पहले जिले के एक बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया था. नेता पर दो फायर किए गए थे, इसमें बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हुए थे.

मंदसौर एसपी का इस वजह से हुआ तबादला?

वहीं, 2018 बैच के आईपीएस अभिषेक आनंद भी मंदसौर में एक साल पूरा नहीं कर सके. उन्हें भी पिछले साल मंदसौर एसपी बनाया गया था. बताया जा रहा है कि मंदसौर जिले में पिछले महीने बीजेपी नेता की हत्या के मामले में उन पर गाज गिरी है. इसके अलावा मंदसौर जिले के भावगढ़ में पांच पुलिसकर्मियों पर राजस्थान के व्यापारी को झूठा फंसाने के मामले में भी पुलिस विभाग की खूब किरकिरी हुई थी. मामले में कार्रवाई इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई.

यह भी पढ़ें - मणिपुर जाने से बच रहे IAS मीणा को हाईकोर्ट से झटका, बताया था जान का खतरा

इन 7 अधिकारियों के भी हुए ट्रांसफर

दो पुलिस अधिकारियों के अलावा 7 एएसपी रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं. भोपाल जोन-4 में डीएसपी जितेन्द्र सिंह पंवार को डीसीपी ट्रेफिक भोपाल बनाया गया है. इंदौर जोन 4 के डीसीपी ऋषिकेश मीना को एसपी नरसिंहपुर बनाया गया है. वहीं, इंदौर जोन-1 के डीसीपी विनोद कुमार मीना को मंदसौर एसपी, उज्जैन एएसपी मयूर खंडेलवाल को भोपाल जोन 4 का डीसीपी, जबलपुर एएसपी आनंद कलादगी को इंदौर जोन-4 का डीसीपी, ग्वालियर एएसपी कृष्ण लालचंदानी को इंदौन जोन-1 का डीसीपी और सिंगरौली एएसपी अभिषेक आनंद को उज्जैन एएसपी बनाया गया है.

भोपाल : मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस प्रशासन में लगातार बदलाव किया जा रहा है. अब राज्य शासन ने दो जिलों मंदसौर और नरसिंहपुर जिले के एसपी को अचानक बदल दिया है. नरसिंहपुर एसपी मृगाखी डेका को हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है, जबकि मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद को हटाकर इंदौर स्थिति प्रथम बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है. दोनों एसपी बदले जाने की वजह पिछले दिनों क्षेत्र में बीजेपी नेताओं के साथ हुई आपराधिक वारदातों को माना जा रहा है. दोनों एसपी के अलावा एएसपी स्तर के 7 अन्य अधिकारियों को भी यहां से वहां किया गया है.

इस वजह से बदली गईं नरसिंहपुर एसपी

2018 बैच की मृगाखी डेका को सितंबर 2024 में नरसिंहपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. 2016 बैच के अमित कुमार का तबादला कर मृगाखी डेका को यहां पदस्थ किया गया था, लेकिन एक साल पूरा होने के पहले ही उन्हें हटा दिया गया. उन्हें हटाए जाने की वजह हाल ही में हुई दो घटनाओं को माना जा रहा है. 3 दिन पहले ही नरसिंहपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें टीआई की शह पर पुलिसकर्मियों ने अनाज व्यापारी के साथ खुलेआम मारपीट की. हालांकि, इस मामले में आरोपी सभी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया था.

SUDDEN TRANSFERs of IPS
शासन द्वारा जारी ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - सिया विवाद पर मोहन यादव का एक्शन, 2 आईएएस अधिकारियों की छुट्टी की

इसके पहले जिले के एक बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया था. नेता पर दो फायर किए गए थे, इसमें बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हुए थे.

मंदसौर एसपी का इस वजह से हुआ तबादला?

वहीं, 2018 बैच के आईपीएस अभिषेक आनंद भी मंदसौर में एक साल पूरा नहीं कर सके. उन्हें भी पिछले साल मंदसौर एसपी बनाया गया था. बताया जा रहा है कि मंदसौर जिले में पिछले महीने बीजेपी नेता की हत्या के मामले में उन पर गाज गिरी है. इसके अलावा मंदसौर जिले के भावगढ़ में पांच पुलिसकर्मियों पर राजस्थान के व्यापारी को झूठा फंसाने के मामले में भी पुलिस विभाग की खूब किरकिरी हुई थी. मामले में कार्रवाई इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई.

यह भी पढ़ें - मणिपुर जाने से बच रहे IAS मीणा को हाईकोर्ट से झटका, बताया था जान का खतरा

इन 7 अधिकारियों के भी हुए ट्रांसफर

दो पुलिस अधिकारियों के अलावा 7 एएसपी रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं. भोपाल जोन-4 में डीएसपी जितेन्द्र सिंह पंवार को डीसीपी ट्रेफिक भोपाल बनाया गया है. इंदौर जोन 4 के डीसीपी ऋषिकेश मीना को एसपी नरसिंहपुर बनाया गया है. वहीं, इंदौर जोन-1 के डीसीपी विनोद कुमार मीना को मंदसौर एसपी, उज्जैन एएसपी मयूर खंडेलवाल को भोपाल जोन 4 का डीसीपी, जबलपुर एएसपी आनंद कलादगी को इंदौर जोन-4 का डीसीपी, ग्वालियर एएसपी कृष्ण लालचंदानी को इंदौन जोन-1 का डीसीपी और सिंगरौली एएसपी अभिषेक आनंद को उज्जैन एएसपी बनाया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHAN YADAV GOVTSUDDEN TRANSFER OF TWO IPS MPNARSINGHPUR SP TRANSFERMANDSAUR SP TRANSFERMP GOVT IPS TRANSFERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

किसानों के सपनों पर फिरा पानी, कैलारस शक्कर कारखाने का होगा परिसमापन

हिमालय का राजा सूखे इलाके में बना कौतुहल, दमोह में खिला दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल

दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के नीचे उगा दिया गांजा, सोता रहा सागर नगर निगम

प्रेमी के घर प्रेमिका 3 मंजिला इमारत ने नीचे गिरी, बीच में तार पर अटक जान बची

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.