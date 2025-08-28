भोपाल : मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद जल्द ही खत्म हो सकता है. मोहन सरकार ने इसे लेकर सीएम हाउस में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में पक्ष के साथ विपक्ष के नेता एक साथ नजर आए और सर्वदलीय प्रस्ताव पास किया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि सर्वदलीय प्रस्ताव में इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे. 22 सितंबर से इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है. सुनवाई से पहले सभी दलों के वकील भी आपस में बैठे, जिससे ओबीसी आरक्षण को लेकर रास्ता साफ हो सके.

ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम की सर्वदलीय बैठक (Etv Bharat)

दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण पर आम सहमति बनाकर इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है. बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, समाजवादी पार्टी, बसपा सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल रहे.

क्या है ओबीसीए आरक्षण का पूरा मामला

दरअसल, साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला लिया था, जबकि पूर्व में यह आरक्षण 14 फीसदी था. आरक्षण बढ़ाए जाने के पीछे सरकार का तर्क था कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या करीबन 48 फीसदी है, इस हिसाब से प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 27 फीसदी किया जाना उचित है. कमलनाथ सरकार बाद में 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए विधानसभा में अध्यादेश लेकर भी आई. हालांकि, सरकार द्वारा 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंच गया.

बैठक में पक्ष व विपक्ष के नेता हुए शामिल (Etv Bharat)

आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ तर्क दिय गया कि इससे आरक्षण की कुल सीमा 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंडल आयोग केस 1992 केस में दिए आरक्षण की सीमा तय किए जाने के फैसले के खिलाफ है. इसके बाद हाईकोर्ट ने मई 2020 में भर्ती प्रक्रिया में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी.

पिछले 6 सालों से लगी है ओबीसी आरक्षण पर रोक

2019 में अध्यादेश लाए जाने के बाद से अब तक 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग को नहीं मिल पा रहा है. जबकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा के माध्यम से चयनित हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ इसलिए नहीं दिए जा रहे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है. हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बार-बार कर चुका है कि कोर्ट ने नियुक्तियों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है.

कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसे बताया अपनी जीत (ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम की सर्वदलीय बैठक)

तारीखवार समझें पूरा मामला

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा 2019 में शुरू हुआ, जो अब तक कोर्ट के बीच उलझा हुआ है. आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.

ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम की सर्वदलीय बैठक (Etv Bharat)

मार्च 2019 - मध्यप्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया.

मध्यप्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया. मार्च 2020 - सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई. हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई. कोर्ट ने कहा कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं किया जा सकता.

सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई. हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई. कोर्ट ने कहा कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं किया जा सकता. सितंबर 2021 - राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी की. राज्य शासन ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की अनुमति दे दी.

राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी की. राज्य शासन ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की अनुमति दे दी. अगस्त 2023 - मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने 87ः13 फॉर्मूला लागू करते हुए एमपीपीएससी के 87 फीसदी पदों पर भर्ती के अनुमति देते हुए 13 फीसदी पदों को होल्ड पर करने के आदेश दिए. 87 फीसदी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित कुल आरक्षण के 87 फीसदी.

मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने 87ः13 फॉर्मूला लागू करते हुए एमपीपीएससी के 87 फीसदी पदों पर भर्ती के अनुमति देते हुए 13 फीसदी पदों को होल्ड पर करने के आदेश दिए. 87 फीसदी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित कुल आरक्षण के 87 फीसदी. 28 जनवरी 2025 - ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण से जुड़ी चुनौती वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि आरक्षण लागू करने में कोई बाधा नहीं है.

13 फरवरी 2025 - राज्य सरकार 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया.

राज्य सरकार 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया. 22 मार्च 2025- ओबीसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से ओबीसी मामले से जुड़े किसी भी केस पर सुनवाई न करने के आदेश दिए.

ओबीसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से ओबीसी मामले से जुड़े किसी भी केस पर सुनवाई न करने के आदेश दिए. 7 अप्रेल 2025 - सुप्रीम कोर्ट ने यूथ ऑफ इक्वलिटी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं. सुनवाई में सरकार की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने यूथ ऑफ इक्वलिटी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं. सुनवाई में सरकार की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ. 22 अप्रेल 2025 - 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सभी 52 पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया गया.

27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सभी 52 पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया गया. 25 जून 2025 - सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किए जाने पर सरकार को तलब किया.

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किए जाने पर सरकार को तलब किया. 04 जुलाई 2025- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इसी मामले में कई याचिकाएं पहले से लंबित है. कोर्ट ने नई याचिका को पहले से लंबित के साथ जोड़ दिया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इसी मामले में कई याचिकाएं पहले से लंबित है. कोर्ट ने नई याचिका को पहले से लंबित के साथ जोड़ दिया. 12 अगस्त - सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के ओबीसी मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड करते हुए 22 सितंबर से पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा. यानी इस मामले में लगातार सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ओबीसी मामले पर कभी भी फैसला सुना सकती है.

बैठक में ये दल और नेता हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य, सतना गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक-नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, छत्तीसगढ़ विधायक-प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तलेश्वर सिंह मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी-महापौर सिंगरौली रानी अग्रवाल शामिल रहे.