नर्मदापुरम: भोपाल की जगह हिल स्टेशन पचमढ़ी के ऐतिहासिक राज भवन में 15 अगस्त को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ध्वजारोहण करेंगे. इस स्वतंत्रता दिवस का खास आकर्षण 168 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले जननायक राजा भभूत सिंह की स्मृतियों की प्रदर्शनी रहेगी. चित्रों के माध्यम से राजा भभूत सिंह की स्मृतियां प्रदर्शित की जाएगी. 138 वर्ष पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित किए गए. इस ऐतिहासिक भवन से ब्रिटिश अफसर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों पर नजर रखकर दमन का काम करते थे. अब इसी भवन में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले गोरिल्ला युद्ध में माहिर राजा भभूत सिंह की शौर्य गाथा का गुणगान किया जाएगा. राज्यपाल पटेल 16 अगस्त तक पचमढ़ी के राजभवन में रहेंगे.
आर्मी बैंड द्वारा संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी
हिल स्टेशन के राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर आर्मी बैंड द्वारा देशभक्तिपूर्ण संगीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी. यह प्रोग्राम आकर्षण का केंद्र होगा. कार्यक्रम में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी और मेधावी विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है. बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ डोम भी लगाए गए हैं.
हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी पहुंचे राज्यपाल
प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का गुरुवार को पचमढ़ी हेलीपैड पर आगमन हुआ. नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी एवं पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार शुक्ला ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल की पचमढ़ी स्थित स्थानीय हेलीपैड पर अगवानी की.
स्वतंत्रता के लिए लोगों को किया एकजुट
अंग्रेजों से गोरिल्ला युद्ध करने में माहिर रहे राजा भभूत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योद्धा थे. वे 1857 की क्रांति के प्रभावशाली सेनानी के रूप में जाने जाते हैं. भभूत सिंह ने जंगल जमीन एवं अंग्रेजों से अपने क्षेत्र के निवासियों को बचाए रखने के लिए सभी को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन का मुकाबला किया था. क्षेत्र के आदिवासियों में उनकी पकड़ बहुत ज्यादा थी. राजा भभूत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के समय तात्या टोपे की मदद भी की थी.
तात्या टोपे के साथ लड़ाई में भाग लिया
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे के आव्हान पर राजा भभूत सिंह ने सतपुड़ा की वादियों में आजादी की मशाल जलाई. राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों की आँख में धूल झोंकते हुए अक्टूबर 1858 के अंतिम सप्ताह में तात्या टोपे को ऋषि शांडिल्य की पौराणिक तपोभूमि साँडिया के पास नर्मदा नदी पार कराई. भभूत सिंह और तात्या टोपे ने नर्मदांचल में आजादी के आंदोलन की योजना बनाई. पचमढ़ी में सतपुड़ा की गोद में तात्या टोपे ने अपनी फौज के साथ भभूत सिंह से मिलकर आठ दिनों तक पड़ाव डाला और आगे की तैयारी करते रहे.
अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया
सतपुड़ा की गोद में बसे पगारा के गोंड शासक थे राजा भभूत सिंह. उनका जन्म स्वामी ठाकुर अजीत सिंह के वंश की हर्राकोट राई खेड़ी शाखा में हुआ था. उनके दादा ठाकुर मोहन सिंह ने 1819-20 में नागपुर के पराक्रमी पेशवा अप्पासाहेब भोंसले का साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे. इसी क्रांतिकारी परंपरा से प्रेरित होकर राजा भभूत सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया था. मध्य प्रदेश सरकार राजा भभूत सिंह के योगदान को याद करने के लिए सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक कर चुकी है.
गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों का मुकाबला
राजा भभूत सिंह का रणकौशल ज़बरदस्त था. वह सतपुड़ा की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे के जानकार थे. अंग्रेज़ फौज पहाड़ी रास्तों से परिचित नहीं थी. भभूत सिंह की फौज अचानक उन पर हमला करती और गायब हो जाती. इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हुए. कहा जाता है कि वे मधुमक्खियों का उपयोग भी अंग्रेजों से युद्ध में करते थे. जब देनवा घाटी में अंग्रेजी मिलिटरी सेना और मद्रास इन्फेंट्री की टुकड़ी के साथ राजा भभूत सिंह का युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सेना बुरी तरह पराजित हो गई.
जबलपुर कारागार में राजा की हुई थी मृत्यु
इस संबंध में एलियट लिखते हैं कि "भभूत सिंह को पकड़ने के लिए ही मद्रास इन्फेंट्री को बुलाना पड़ा था. राजा भभूत सिंह अपनी सेना के साथ 1860 तक लगातार अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष करते रहे. अंग्रेज पराजित होते रहे." राजा भभूत सिंह के खिलाफ अंग्रेज अधिकारी एलियट की 1865 की सेटलमेंट रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख मिलता है. 1860 तक उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर में कैद कर दिया. जहां उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई.
- ऐतिहासिक ग्राउंड पर सीएम फहराएंगे तिरंगा, देवड़ा जबलपुर, शुक्ल शहडोल में करेंगे झंडावंदन
- ब्रिटिश यूनियन जैक पर तिरंगे की जीत, झंडे की उड़ान का गवाह जबलपुर का टाउन हॉल
सतपुड़ा के वीर सपूत
पचमढ़ी के इतिहास को जानने वाले चाणक्य बख्शी कहते हैं कि "राजा भभूत सिंह को सतपुड़ा के साथ पूरे देश के वीर सपूत हैं. उन्हें "सतपुड़ा का शिवाजी" कहकर आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है. उनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रेरणा का स्त्रोत है. पचमढ़ी में ब्रिटिश शासन में निर्मित राजभवन में रहकर अंग्रेज अधिकारी पचमढ़ी छावनी बसाकर स्वतंत्रता सेनानियों पर नजर रखते थे. अब इस राज भवन में सतपुड़ा के जननायक के योगदान को याद किया जा रहा है."