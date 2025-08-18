ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में पैसों के लिए बेटियां नहीं होंगी शिक्षा से वंचित, सरकार दे रही 7500 रुपये - MADHYA PRADESH GAON KI BETI YOJANA

गांव की बेटी योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को स्कॉलरशिप, परम्परागत पाठ्यक्रम के लिए 5000 और तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए 7500 प्रतिवर्ष.

MADHYA PRADESH GAON KI BETI YOJANA
गांव की बेटी योजना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:42 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read

गांव की बेटी योजना: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को हर महीने स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए हर साल 5000 रुपए दिए जाएंगे. वहीं, तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए 7500 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे. इस योजना का नाम 'गांव की बेटी योजना' है. जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है. इस योजना के लाभार्थियों को पैसा सीधे बैंक के खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम मिलेगा.

किन छात्राओं को मिलती है यह स्कॉलरशिप

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की बेटी योजना का शुभारंभ किया गया है. आज भी गांव में कई लड़कियां पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं. इसलिए उन छात्राओं को प्रत्साहन के लिए इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्राओं को हर महीने स्कॉलरशिप दिया जाता है. योजना की पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 10 महीने तक हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं. गांव की वो छात्राएं जो 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुई हैं यानी की 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, वे छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं.

GAON KI BETI YOJANA SCHOLARSHIP
गांव की बेटी योजना के लिए पात्रता (ETV Bharat GFX)

तकनीकी शिक्षा के लिए मिलेंगे 7500 प्रतिवर्ष

मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट के अनुसार इस योजना के तहत परम्परागत पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाली छात्राओं को 10 महीने तक 500 रुपए प्रतिमाह यानी प्रत्येक साल 5000 रुपए मिलेंगे. वहीं, तकनीकी व चिकित्‍सा से संबंधी अध्‍ययन करने वाली छात्राओं को 10 महीने तक 750 रुपए प्रतिमाह यानी प्रत्येक साल 7500 रुपए दिए जाएंगे.

MADHYA PRADESH GOVERNMENT SCHEME
तकनीकी शिक्षा के लिए मिलेंगे 7500 रुपए प्रतिवर्ष (ETV Bharat GFX)

योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें अप्लाई

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी छात्रा को सरकारी कार्यालय या किसी अन्य ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. वे स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कर इसका लाभ ले सकती हैं. पोर्टल पर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट और आईडी छात्राओं को अपलोड करना जरूरी है. छात्राएं यदि पोर्टल पर मांगे गए सभी डाक्यूमेंट अपलोड नहीं करती हैं तो योजना से वंचित हो सकती हैं.

सभी वर्ग की छात्राओं को मिलता है लाभ

गांव की बेटी योजना के तहत सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाता है. इसके लिए जरूरी है कि छात्रा मध्य प्रदेश के किसी गांव की ही निवासी हो. इसके साथ ही गांव के ही किसी स्कूल से कक्षा 12 वीं में 60% या उससे अधिक अंक के साथ पास की हो और आगे किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो.

अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती हैं छात्राएं

इस योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी. तब से हर साल छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जा रही है. छात्राओं द्वारा भरे गए आवेदन की स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा दी जाती है. स्वीकृति के बाद विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है. चूंकी ये योजना प्रोत्साहन योजना है, इसलिए इसके हितग्राही इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं.

गांव की बेटी योजना: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को हर महीने स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए हर साल 5000 रुपए दिए जाएंगे. वहीं, तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए 7500 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे. इस योजना का नाम 'गांव की बेटी योजना' है. जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है. इस योजना के लाभार्थियों को पैसा सीधे बैंक के खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम मिलेगा.

किन छात्राओं को मिलती है यह स्कॉलरशिप

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की बेटी योजना का शुभारंभ किया गया है. आज भी गांव में कई लड़कियां पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं. इसलिए उन छात्राओं को प्रत्साहन के लिए इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्राओं को हर महीने स्कॉलरशिप दिया जाता है. योजना की पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 10 महीने तक हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं. गांव की वो छात्राएं जो 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुई हैं यानी की 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, वे छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं.

GAON KI BETI YOJANA SCHOLARSHIP
गांव की बेटी योजना के लिए पात्रता (ETV Bharat GFX)

तकनीकी शिक्षा के लिए मिलेंगे 7500 प्रतिवर्ष

मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट के अनुसार इस योजना के तहत परम्परागत पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाली छात्राओं को 10 महीने तक 500 रुपए प्रतिमाह यानी प्रत्येक साल 5000 रुपए मिलेंगे. वहीं, तकनीकी व चिकित्‍सा से संबंधी अध्‍ययन करने वाली छात्राओं को 10 महीने तक 750 रुपए प्रतिमाह यानी प्रत्येक साल 7500 रुपए दिए जाएंगे.

MADHYA PRADESH GOVERNMENT SCHEME
तकनीकी शिक्षा के लिए मिलेंगे 7500 रुपए प्रतिवर्ष (ETV Bharat GFX)

योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें अप्लाई

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी छात्रा को सरकारी कार्यालय या किसी अन्य ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. वे स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कर इसका लाभ ले सकती हैं. पोर्टल पर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट और आईडी छात्राओं को अपलोड करना जरूरी है. छात्राएं यदि पोर्टल पर मांगे गए सभी डाक्यूमेंट अपलोड नहीं करती हैं तो योजना से वंचित हो सकती हैं.

सभी वर्ग की छात्राओं को मिलता है लाभ

गांव की बेटी योजना के तहत सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाता है. इसके लिए जरूरी है कि छात्रा मध्य प्रदेश के किसी गांव की ही निवासी हो. इसके साथ ही गांव के ही किसी स्कूल से कक्षा 12 वीं में 60% या उससे अधिक अंक के साथ पास की हो और आगे किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो.

अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती हैं छात्राएं

इस योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी. तब से हर साल छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जा रही है. छात्राओं द्वारा भरे गए आवेदन की स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा दी जाती है. स्वीकृति के बाद विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है. चूंकी ये योजना प्रोत्साहन योजना है, इसलिए इसके हितग्राही इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं.

Last Updated : August 18, 2025 at 8:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GAON KI BETI YOJANA SCHOLARSHIP7500 RUPEES PER YEAR GIRL STUDENTSMADHYA PRADESH GOVTMADHYA PRADESH GOVERNMENT SCHEMEMADHYA PRADESH GAON KI BETI YOJANA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सफाईकर्मियों को मिली राहत, मंत्री संग अफसर झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे

बैंक डकैती मामले में 14 किलो सोने तक नहीं पहुंची पुलिस, आरोपी झारखंड बिहार भागे

पोते को लगी ड्रिप, 72 साल की दादी बनीं ड्रिप स्टैंड, सतना में स्वास्थ्य सेवाओं का काला सच

हत्याकांड से सुलगा मैहर, उग्र भीड़ ने आरोपी के घर को बनाया आग का गोला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.