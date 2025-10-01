मध्य प्रदेश में किसानों की चमकेगी किस्मत, फसल से ज्यादा घास से होगी कमाई
मध्य प्रदेश के किसान करेंगे नेपियर घास का इस्तेमाल, शहरों में लगेंगे बायो गैस प्लांट, किसानों को बंपर फायदा.
Published : October 1, 2025 at 7:01 PM IST
भोपाल: आमतौर पर किसान अब तक नेपियर घास का उत्पादन पशुओं को खिलाने के लिए ही करते हैं. जिससे दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके, लेकिन जल्द ही किसानों की किस्मत चमकने वाली है. अब किसान सीधे नेपियर घास बेचकर फसलों से अधिक मुनाफा कमा सकेंगे. हालांकि अब तक किसान इसका उत्पादन केवल पशुओं के चारे के रुप में करते रहे हैं, लेकिन अब यह घास किसानों के लिए नगदी का साधन बनने जा रही है.
नेपियर घास से बनेगी बायोगैस
मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के साथ प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार जीरो पॉल्युशन वाले ईंधनों पर विचार कर रही है. इसी दिशा में नेपियर घास से बायो गैस बनाने की तैयारी की जा रही है. ईंधन बनाने वाली कंपनियों ने इसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों से भी अनुबंध किया है और उनके खेतों में नेपियर घास लगवाई है. रायसेन, पांढुर्ना, बालाघाट, कटनी और इंदौर सहित कई जिलों में निजी कंपनियां किसानों के साथ मिलकर पीपीपी मोड पर बायो गैस प्लांट लगा रही हैं.
1 साल के अंदर तैयार होंगे प्लांट
नेपियर घास से सबसे अधिक बायो गैस तैयार की जा सकती है. इसके साथ ही बायो प्रोडक्ट के रुप में इसमें जैविक खाद भी मिल जाती है. सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में नेपयिर घास से बायोगैस बनाने के प्लांट एक साल के अंदर शुरू हो जाएंगे. बायो गैस का संयंत्र लगाने वाली कंपनी पेट्रोल कंपनियों से भी अनुबंध करेगी. जिससे बायो गैस पेट्रोलियम कंपनियों को बेची जा सके. इसकी दरें सरकार, पेट्रोलियम और उत्पादक कंपनियों के मध्य चर्चा के बाद जारी की जाएंगी.
नेपियर घास की 30 एकड़ में खेती
सहकारिता विभाग की सहायक रजिस्टार अंजलि धुर्वे ने बताया कि "रायसेन जिले के सतलापुर में मशरुम वर्ल्ड कंपनी बायो गैस संयंत्र लगा रही है. यह एक साल के अंदर तैयार हो जाएगा. इसके साथ ही आधा दर्जन अन्य शहरों में बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी है. अंजलि धुर्वे ने बताया कि बायो गैस संयंत्र का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा. रायसेन में 10 किसानों से करीब 30 एकड़ में नेपियर घास भी लगवाई गई है. इसके साथ ही रायसेन, पांढुर्ना, बालाघाट, कटनी, इंदौर सहित अन्य जिलों में नेपियर घास लगाने के लिए किसानों से संपर्क किया जा रहा है."
अफ्रीकन घास होती है नेपियर
नेपियर घास अफ्रीकन प्रजाति की घास है. नेपियर घास का वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम पर्पुरियम है. नेपियर घास पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है. विशेषकर दूध देने वाले पशुओं के लिए यह घास बेहद लाभदायक होती है. इस घास में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है. यदि पशु नेपियर घास का सेवन करते हैं तो पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ता है. साथ ही तेजी के साथ शारीरिक विकास होता है. हालांकि अब नेपियर घास के कई उपयोग होने लगे हैं.
एक बार लगाने पर कई बार उत्पादन
एक बार नेपियर घास लगाने पर कई सालों तक उपज देती है. नेपियर घास काफी तेजी के साथ बढ़ती है. जिससे साल में 5-7 बार कटाई की जा सकती है. नेपियर घास को लगाने के बाद खाद या फिर बार-बार पानी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है. एक एकड़ भूमि में नेपियर घास लगाने से सालाना 300 टन से अधिक की पैदावार होती है.