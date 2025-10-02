ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया 27 फीसदी आरक्षण क्यों जरूरी, हलफनामे विवाद पर दी सफाई

सरकार ने कोर्ट को बताया ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण क्यों जरूरी, हलफनामे पर विवाद, सरकार बोली शरारती तत्वों की करतूत

मध्य प्रदेश सरकार ने बताया 27 फीसदी आरक्षण क्यों जरूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 2:33 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को सरकार ने सही ठहराया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में विभिन्न आयोगों और अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा है कि ओबीसी समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है. उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिल पा रहा. उधर सोशल मीडिया पर वायरल हुए हलफनामे के कुछ अंश को लेकर बवाल भी मच गया है. इसमें भगवान राम और आचार्य द्रोणाचार्य का अपमान करने का आरोप लगाया है, हालांकि इसको लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

हलफनामे के कुछ अंशों को लेकर विवाद

सोशल मीडिया पर जारी किए गए हलफनामे के कुछ अंश को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है. प्रसारित किए गए अंश में उल्लेख किया गया कि भील पुत्र होने की वजह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से इंकार कर दिया था. इस तरह के कई उदाहरण हैं, जब छोटी जाति के चलते योग्य व्यक्तियों को भी विद्या पढ़ने की मनाही थी. आरोप लगाया कि सरकार द्वारा दिए गए सरकार द्वारा जो हलफनामा पेश किया गया. उसमें देश की सनातन परंपरा को कठघरे में खड़ा किया गया है.

सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

उधर सोशल मीडिया पर जारी अंशों को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि "शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर यह कहते हुए टिप्पणियां वायरल की जा रही है कि यह राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे का अंश है. राज्य शासन द्वारा इसका परीक्षण कराया गया है और इसमें पाया गया कि यह पूरी तरह से असत्य, मिथ्या और भ्रामक है. यह सिर्फ दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है. वायरल की गई सामग्री राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में उल्लेखित नहीं है और न ही सरकार की नीति का हिस्सा है.

यह सामग्री मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसके अध्यक्ष रामजी महाजन थे और इसका गठन 17 नवंबर 1980 में किया गया था. आयोग ने अपना अंतिम प्रतिवेदन दिसंबर 1983 में सौंपा था. बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि "कुछ शरारती तत्व द्वारा गलत तथ्य पेश कर दुष्प्रचार किया जा रहा है. यह हलफनामे का हिस्सा नहीं है."

हलफनामे में कई आयोग और अध्ययन को रखा गया

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए है. इसमें महाजन आयोग की रिपोर्ट के अलावा 1994 से 2011 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और साल 2022 का राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रतिवेदन और डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस के 2023 में किए गए अध्ययन को भी शामिल किया गया है.

सरकार ने अध्ययन के आधार पर कहा है कि ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. बड़ी आबादी होने के बाद भी यह अभी तक जातिगत पेशों तक ही सीमित है और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.

TAGGED:

