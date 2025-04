ETV Bharat / state

एमपी के पूर्व CS की स्टोरी का विदेश में डंका, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए बुक हुई शॉर्टलिस्ट - MP FORMER CS BOOK SHORTLISTED

Published : April 15, 2025 at 11:46 PM IST

कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज को प्रायः 'शॉर्ट स्टोरी का बुकर पुरस्कार' कहा जाता है. यह अंग्रेजी साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है. हालांकि ऐसी प्रतियोगिता में केवल शॉर्टलिस्ट में शामिल होना भी खुद में एक वैश्विक सम्मान माना जाता है.

पूर्व सीएस एंटनी डीसा की बुक्स (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के ग्रामीण जीवन पर आधारित है 'इमली'

'इमली' की कहानी मध्य प्रदेश के 'एक काल्पनिक ग्रामीण क्षेत्र' में आधारित है. डिसा की अधिकांश रचनाओं की तरह इसमें भी अंत में एक गहरा मोड़ है. यह कहानी उनकी कथा-कौशल के साथ-साथ भारतीय ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन की गहरी समझ को भी उजागर करती है.

अब तक उनकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. इसमें एक बच्चों के लिए रहस्य कथा 'The Curious Case of the Nandikote Nawab', जिसे सीबीएसई स्कूलों ने अपनी पठन सूची में शामिल किया है. इसके साथ ही डिसा को 2017 और 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय लघुकथा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है. वे दो कहानियां भी मध्य प्रदेश में आधारित हैं.