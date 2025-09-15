ETV Bharat / state

लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश में निकालेंगे यात्रा, क्या नई पार्टी बनाने की है तैयारी ?

लक्ष्मण सिंह अब सामाजिक समरसता यात्रा निकलने जा रहे हैं. एक वीडियो जारी कर लक्ष्मण सिंह कहा कि "मैं और मेरे साथी सामाजिक समरसता यात्रा निकालेंगे. उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है. हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन पदयात्रा और बाकी समय गाड़ी से घूमेंगे. पूरे प्रदेश में यह संदेश देंगे कि पूरा समाज एक होकर रहे. न कोई ऊंचा है और न नीचा, न कोई छोटा है और न बड़ा. किसी के पास धन ज्यादा है तो किसी के पास कम, लेकिन इससे कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता. हम सभी मिलकर एक होकर रहें. पूरे प्रदेश को एक रखें और देश को एक रखें. उन्होंने इस यात्रा से सभी के जुड़ने का आव्हान किया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अब पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता यात्रा निकलने जा रहे हैं. हालांकि यह यात्रा कब से निकाली जाएगी, यह उन्होंने नहीं बताया. लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वे हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकालेंगे और बाकी समय गाड़ी से यात्रा करेंगे. वे अपनी इस यात्रा के तहत पूरे प्रदेश में जाएंगे. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो भी इस यात्रा से जुड़ना चाहे, उसका स्वागत है.

निष्कासन पत्र फाड़कर कहा था कोई पार्टी से नहीं निकाल सकता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश संगठन के खिलाफ लगातार बयानबाजी के चलते जून 2025 में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था. हालांकि बाद में एक वीडियो जारी कर लक्ष्मण सिंह ने निष्कासन पत्र फाड़ते हुए राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि देख लो राहुल गांधी जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह का पत्र फाड़ा था, उसी तरह मैं भी इसे फाड़ रहा हूं. इस कागज से मैं कांग्रेस से बाहर नहीं हो जाऊंगा. मैं कांग्रेसी था और रहूंगा.

मैंने 5 बार लोकसभा और तीन बार विधानसभा का चुनाव जीता है. दिग्विजय सिंह के एक इंटरव्यू के बाद उपजे विवाद के बाद भी लक्ष्मण सिंह ने बयान जारी कर कहा था कि मुझे दल से निकाल दिया गया है, लेकिन दिल से न आप मुझे निकाल सकते और न मैं आपको निकला सकता हूं."

क्या नई पार्टी बनाएंगे लक्ष्मण सिंह

कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के 3 माह बाद अब लक्ष्मण सिंह यात्रा पर निकाले जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब लक्ष्मण सिंह नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा कहते हैं कि "अभी यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा. हां यह हो सकता है कि इस यात्रा के जरिए वे अपनी जमीन टटोल रहे हों. अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन इस यात्रा के जरिए वे कांग्रेस या फिर बीजेपी में जाने का रास्ता जरूर बना सकते हैं. लक्ष्मण सिंह पहले बीजेपी में रह चुके हैं. बीजेपी के टिकट पर वे राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव भी जीते थे, हालांकि बाद में उन्हें हार भी देखनी पड़ी थी. बाद में वे बीजेपी छोड़ वापस कांग्रेस में आ गए थे."