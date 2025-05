ETV Bharat / state

कोलकाता मेट्रो के 41 साल बाद मध्य प्रदेश को तोहफा, 16 मेट्रो ट्रेन ऑपरेट करेगा इंदौर - MADHYA PRADESH GET FIRST METRO

मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 8:41 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 9:07 PM IST 5 Min Read

इंदौर: दुनिया भर के 55 देश के 160 से ज्यादा शहरों में लोक परिवहन के अत्यधिक साधन के रूप में चर्चित मेट्रो रेल सेवा अब मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर से शुरू होने जा रही है. 31 मई यानि शनिवार को प्रधानमंत्री राजधानी मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं. जहां भोपाल में आयोजित एक भव्य समारोह में वह मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो रेल सेवा को आम जनता को समर्पित करेंगे. लिहाजा प्रदेश और खासकर इंदौर की जनता अब मेट्रो ट्रेन का मजा ले सकेंगे. कमलनाथ ने किया भूमि पूजन, शिवराज ने दिखाई थी हरी झंडी सितंबर 2023 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता का एहसास हुआ, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तत्काल शुरू करने की पहल करते हुए हरी झंडी दिखाई. हालांकि इसके पूर्व कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया था. शिवराज सरकार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम की जिम्मेदारी तत्कालीन एमडी मनीष सिंह को सौंपी गई. जिन्होंने इंदौर मेट्रो के निर्माण पर तेजी से काम करते हुए यहां प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्माण पर फोकस किया. इंदौर को मेट्रो की सौगात (ETV Bharat)

इसके बाद उन्होंने मेट्रो ट्रेन की सुविधाओं के अलावा तमाम व्यवस्थाओं को समय रहते स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मुख्यमंत्री ने इस ट्रेन को ट्रायल के तौर पर हरी झंडी दिखाई थी. उसके बाद से ही इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा था. हाल ही में जब इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के 6 स्टेशन तैयार हुए तो राज्य सरकार ने इसे प्रायोरिटी कॉरिडोर मानते हुए इस पर कमर्शियल संचालन की टेस्टिंग के बाद मेट्रो चलाने की योजना को आखिरकार मूर्त रूप दे दिया है. हालांकि इसके बाद कई बार ट्रायल रन हो चुके हैं. जिसमें इंदौर मेट्रो के प्रोजेक्ट को सुरक्षित माना गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ इंदौर मेट्रो का औपचारिक लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 में 2025 को भोपाल के जंबूरी मैदान से वर्चुअल रूप से करने जा रहे हैं. जिसमें लोकार्पण के बाद इंदौर के गांधीनगर से 6 किलोमीटर के कॉरिडोर में पांच स्टेशन पर यह ट्रेन चलेगी. जिसमें सबसे पहले महिलाएं सवारी करेंगे. जबकि शहर के अन्य लोग अगले 7 दिनों तक मेट्रो ट्रेन में निशुल्क सफर कर सकेंगे. एमपी को मिलेगी मेट्रो (ETV Bharat Info) ऐसी है एमपी की पहली मेट्रो ट्रेन मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन इंदौर के गांधीनगर से टीसीएस चौराहे तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में चलेगी. जिसकी दूरी 5.9 कम रहेगी. इस सफर को तय करने में मेट्रो ट्रेन से करीब 3 से 5 मिनट का समय लगेगा. ट्रेन में सवारी के पहले यात्रियों को बस से मेट्रो स्टेशन तक सेवा निर्धारित की गई है. इन बसों के जरिए मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पर दो एंट्री गेट और दो एग्जिट गेट तैयार किए गए हैं. दोनों गेटों पर एस्केलेटर और सीढ़ी दोनों की व्यवस्था है. अत्यधिक स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए बाकायदा अत्यधिक टिकट विंडो तैयार कराए गए हैं. इंदौर मेट्रो ट्रेन तैयार (ETV Bharat) जहां नगद अथवा ऑनलाइन पेमेंट के जरिए यात्री टिकट खरीद सकेंगे. इसके बाद वह पहले फ्लोर पर मौजूद मेट्रो के स्टेशन पर पहुंचकर टिकट दिखाने के बाद मेट्रो ट्रेन में सवार हो सकेंगे. फिलहाल स्टेशन पर तमाम सुरक्षा मानकों के संसाधन स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा वातानुकूलित स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पानी अत्यधिक टॉयलेट, अग्निशमन यंत्र, लिफ्ट और सीसीटीवी कमरे पर आधारित सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई है. इसके अलावा तमाम स्टेशनों को सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया गया है. जो मेट्रो ट्रेन के सेटअप के साथ मौके पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए तैनात रहेंगे. इंदौर मेट्रो से जुड़ी जानकारी (ETV Bharat Info) अगले 6 महीने में रेडिसन तक होगा विस्तार 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो चलाने के बाद राज्य सरकार की योजना इसे 17 किलोमीटर तक विस्तारित करने की है. जिसके तहत सुपर कॉरिडोर से इंदौर के विजयनगर स्थित रेडिसन चौराहे तक कमर्शियल रन शुरू किया जाना है. इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि "17 किलोमीटर के दायरे में करीब 16 स्टेशन होंगे. जिन्हें हर हालत में अगले 6 महीने में शुरू कर दिया जाएगा. मेट्रो के पहले चरण में 31 किलोमीटर का रूट निर्धारित किया गया है. हालांकि दूसरे चरण में रोबोट चौराहे से खजराना चौराहे तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण होना है."

अन्य देशों में मेट्रो ट्रेन दरअसल, मध्य प्रदेश के पहले कई दशकों से दुनिया भर के करीब 55 देश के 160 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है. जिसमें सबसे बड़ी मेट्रो रेल शंघाई शहर की है और सबसे पुरानी रेल लंदन की है. भारत में दिल्ली मेट्रो ट्रेन करीब 195 किलोमीटर के दायरे में चलती है. जिसमें कुल 147 स्टेशन है. दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन करीब 25 लाख लोग सफर करते हैं. वही सबसे लंबी मेट्रो रेल न्यूयॉर्क की है. जिसके 421 स्टेशन है, वही बीजिंग की मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं. अब श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का नाम भी जुड़ गया है.

