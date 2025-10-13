ETV Bharat / state

'भावांतर नहीं MSP चाहिए', 27 अक्टूबर को थम जायेगा भोपाल, हल्ला बोल की तैयारी में किसान

मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान ( ETV Bharat )

Published : October 13, 2025

सागर: मध्य प्रदेश के किसान अपनी समस्याओं को लेकर एक बार फिर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं. पिछले दिनों भोपाल में प्रदेश के तमाम किसान संगठनों ने एक बैठक कर संयुक्त मोर्चा के तले आगामी 27 अक्टूबर को बड़े आंदोलन का फैसला लिया है. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो किसान बड़े आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे. भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए कई आरोप अनिल यादव ने एक वीडियो जारी करके कहा कि "प्रदेश में किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, खाद का संकट, एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही, स्मार्ट मीटर के कारण भारी-भरकम बिजली बिल किसानों का आ रहा है. भावान्तर योजना के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने के एवज में बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. इन सभी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चा गठित कर राजधानी भोपाल में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है." पहले तहसील और जिला स्तर पर सौंपा जाएगा ज्ञापन (ETV Bharat) पहले तहसील और जिला स्तर पर सौंपा जाएगा ज्ञापन