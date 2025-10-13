ETV Bharat / state

'भावांतर नहीं MSP चाहिए', 27 अक्टूबर को थम जायेगा भोपाल, हल्ला बोल की तैयारी में किसान

मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान. 27 अक्टूबर को भोपाल घेराव करने की किसान संगठनों ने बनाई रणनीति.

मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 6:35 PM IST

सागर: मध्य प्रदेश के किसान अपनी समस्याओं को लेकर एक बार फिर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं. पिछले दिनों भोपाल में प्रदेश के तमाम किसान संगठनों ने एक बैठक कर संयुक्त मोर्चा के तले आगामी 27 अक्टूबर को बड़े आंदोलन का फैसला लिया है. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो किसान बड़े आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे.

भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए कई आरोप

अनिल यादव ने एक वीडियो जारी करके कहा कि "प्रदेश में किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, खाद का संकट, एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही, स्मार्ट मीटर के कारण भारी-भरकम बिजली बिल किसानों का आ रहा है. भावान्तर योजना के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने के एवज में बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. इन सभी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चा गठित कर राजधानी भोपाल में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है."

पहले तहसील और जिला स्तर पर सौंपा जाएगा ज्ञापन (ETV Bharat)

पहले तहसील और जिला स्तर पर सौंपा जाएगा ज्ञापन

बैठक में किसान संगठनों द्वारा 10 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई. इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है. जिसके तहत पहले प्रदेश भर में तहसील और जिला स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा 15 से 20 अक्टूबर तक ज्ञापन सौंपेगा और इसके बाद 27 अक्टूबर को भोपाल में प्रदेश भर के किसान जुटेंगे और आंदोलन करेंगे. किसान संगठनों का कहना है कि अगर 25 अक्टूबर तक सरकार हमारी मांगों पर कोई सार्थक पहल करती है तो हम आंदोलन वापस ले सकते हैं. किसान एमएसपी पर फसल खरीद की मांग कर रहे हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख मांगें

अलग-अलग किसान संगठनों द्वारा मिलकर बनाए गए संयुक्त मोर्चा की ये मांगे हैं-

  • भावांतर योजना की जगह एमएसपी पर खरीदी की जाए और कम कीमत पर खरीद को दंडनीय अपराध बनाया जाए
  • धान का मूल्य 3300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए
  • अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा पटवारी, हलके के आधार पर दिया जाए और बीमा कंपनियों की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जाए
  • खाद का पर्याप्त भंडारण और किसानों की मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए
  • नकली खाद-बीज बेचने वालों और उनकी मदद करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए
  • लैंड पूलिंग और जबरन भूमि अधिग्रहण रोका जाए. किसान की सहमति और ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी की जाए
  • किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली मिले, स्मार्ट मीटर योजना रद्द कर गलत बिल माफ किए जाएं
  • किसान आत्महत्या में परिजनों को मुआवजा और मृतक किसान के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए
  • कपास उत्पादक किसानों के नुकसान की भरपाई हो, कृषि को मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर रखा जाए
  • आगामी रबी की फसलों की एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय की जाए

इन संगठनों से किया समर्थन

संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत होने वाले आंदोलन में अखिल भारतीय किसान सभा, मध्य प्रदेश किसान सभा, किसान जाग्रति संगठन, किसान संघर्ष समिति, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टोको-रोको-ठोको मोर्चा, क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन, ऑल इंडिया किसान क्रांतिकारी सभा, भारतीय किसान एवं मजदूर सेना, भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन, एमपी आदिवासी एकता महासभा, एनएपीएम एवं बरगी बांध विस्थापित संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने सभी निर्णय पर सहमति जताते हुए आंदोलन का समर्थन किया है.

