ऊर्जा मंत्री ने दिया 440 वोल्ट का झटका, माला पहनाकर अधिकारियों से कह दी ये बात - MP ENERGY MINISTER CLEANING

पुराने अंदाज में नजर आए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, फावड़ा लेकर की सफाई, अधिकारियों-कर्मचारियों को बड़े प्यार से दी चेतावनी.

MP ENERGY MINISTER CLEANING
ऊर्जा मंत्री ने दिया 440 वोल्ट का झटका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 5:31 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 6:32 PM IST

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री व शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बुधवार को औचक निरीक्षण करने जिला अस्पताल और शहर के अन्य इलाकों में पहुंचे. जहां भगवान भरोसे चल रही व्यवस्थाओं को देखकर कैबिनेट मंत्री भड़क गए. उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को जोर का झटका धीरे से दिया और माला पहनाकर कहा इस माला को सम्मान समझते हुए अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करना, वरना अगली बार विदा कर दूंगा. इतना ही नहीं सफाई के लिए पहचाने जाने वाले मंत्री तोमर ने एक बार फिर सफाई की.

जिला अस्पताल की टॉयलेट को मंत्री ने किया साफ

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर नजर आए. शिवपुरी पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पातल सहित कई जगहों को औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मंत्री ने हाथों में दस्ताने पहनकर जिला अस्पताल में गंदी पड़ी टॉयलेट को साफ करना शुरू कर दिया. ऊर्जा मंत्री ने अस्पताल प्रशासन से कहा कि "आप अपनी व्यवस्थाओं को बार-बार कहने पर भी दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, अगली बार व्यवस्थाएं सही नहीं पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी."

शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)

ऊर्जा मंत्री ने प्यार से दी चेतावनी

ऊर्जा मंत्री जब आगे सड़क पर चलते हुए एक पुलिया के पास रुके, तो वहां कचरा पड़ा हुआ था. इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को बुलवाया और नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को भी तलब किया, जहां उन्हें फटकार लगाने के बजाय उन्होंने एक स्वास्थ्य अधिकारी को माला पहनकर चेतावनी दी. ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा के "अगर अगली बार यह गंदगी इस तरह शहर के आसपास नजर आई तो, विदा कर दूंगा." इतना ही नहीं अपने हाथों में ऊर्जा मंत्री ने फावड़ा लिया और गंदगी को साफ करने में जुट गए.

MP MINISTER CLEAN SHIVPURI TOILET
जिला अस्पताल के टॉयलेट की सफाई करते ऊर्जा मंत्री (ETV Bharat)

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शहर के अलग-अलग क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे. जहां उन्हें अवस्थाएं मिली और उन अव्यवस्था को लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए तत्काल कार्रवाई कर अव्यवस्थाओं को दूर करने कहा.

