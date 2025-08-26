ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 6 महीने का प्रोविजन, राहुल गांधी की नाराजगी के बाद एक्शन - MP DISTRICT PRESIDENT PROVISION

मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों को मिलेगा 6 महीने का प्रोविजन, जिला अध्यक्षों में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी ने जताई नाराजगी.

MP DISTRICT PRESIDENT PROVISION
मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों को 6 महीने का प्रोविजन (ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 6:33 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 6:46 PM IST

भोपाल: कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर मध्य प्रदेश में मिली शिकायतों और राहुल गांधी की नाराजगी के बाद पार्टी ने तय किया है कि पार्टी में जिला अध्यक्षों को 6 महीने का प्रोविजन पीरियड दिया जाएगा. इस दौरान उनकी परफार्मेंस रिव्यू की जाएगी और उसके बाद ही पार्टी उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाएगी. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 6 महीने में हर अध्यक्ष के कार्यकाल का आंकलन होगा और उसी आधार पर पार्टी की पूरी व्यवस्था बनेगी. एक तरीके से अब कांग्रेस जिला अध्यक्षों की मॉनिटरिंग करेगी.

कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की ऐसे बनेगी परफार्मेंस रिपोर्ट

मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर हुई शिकायतों का जो मामला राहुल गांधी तक पहुंचा. उसके बाद पार्टी ने इसका रास्ता निकाला है. पार्टी में ये तय किया गया है कि अब 71 संगठनात्मक जिलों में बनाए गए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को 6 महीने का प्रोविजन पीरियड दिया जाएगा. ये वो समय होगा जिसमें इन जिलाध्यक्षों की परफार्मेंस देखी जाएगी. 6 महीने की परफार्मेंस के आधार पर ही ये तय होगा कि उनका कार्यकाल आगे बढ़ेगा या नहीं.

जीतू पटवारी का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "इसी आधार पर पूरी व्यवस्था बनेगी. उन्होने कहा कि अगर में प्रदेश अध्यक्ष हूं तो छै महीने का मेरा इनपुट और आउटपुट क्या है. संगठन की मजबूती में क्या योगदान है मेरा ये जांचा जाएगा. तो जो राहुल गांधी जी ने कहा कि है उसे पूरी पार्टी स्वीकारती है और उसी पर आगे बढ़ेगी.

राहुल गांधी ने इसलिए दी मध्य प्रदेश की मिसाल

असल में राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान में जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट रुप से कहा कि कि सबसे ज्यादा शिकायतें मध्य प्रदेश से आई हैं. जो गलतियां प्रदेश में हुई हैं, वो अब अन्य राज्यों में नहीं होना चाहिए. गुजरात के बाद एमपी में ही संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों का चयन किया गया था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "राहुल गांधी ने ये कहा कि जो शिकायतें आई हैं, वो अगले राज्यों में ना आए, इसके लिए सुधार करना है. थोड़ा अलर्ट रहना है.

MP DISTRICT PRESIDENT MISTAKES
एमपी में जिला अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

उन्होंने अपने विषय में भी कहा कि अगर जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो 6 महीने में कितन इनपुट कितना आउटपुट रहा ये तो आंकलन मेरा भी होगा ना. संगठन की मजबूती के लिए पार्टी में ये व्यवस्था अब रहेगी. जाहिर है राहुल गांधी का जो मार्गदर्शन है, उसे पूरी पार्टी स्वीकार करती है और आगे बढ़ती है."

मध्य प्रदेश में विरोध से खून से भी लिखी चिट्ठी

हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड और झारखंड जिले के कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक में बोल रहे थे, लेकिन यहां जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद जिनका चयन हुआ, उनके विरोध को लेकर जिक्र आया है. जीतू पटवारी ने इस पर कहा कि कोई नया सिस्टम बनता है, तो उसमें कुछ कमी भी होती है. हमारी पार्टी उसमें सुधार की गुंजाइश तलाशती है और सुधार देखती है.

कांग्रेस में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है. पटवारी ने कहा कि इसलिए पार्टी ने अब आपकी परफार्मेंस को आधार बना दिया है. हर जिलाध्यक्ष की परफार्मेंस पर तय होगा कि वो आगे काम करेगा या नहीं.

मध्य प्रदेश में दिग्गजों का भी विरोध

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 71 जिलों में अध्यक्षों का एलान होते ही बवाल शुरू हो गया था. पहले तो जयवर्धन सिंह प्रियव्रत सिंह समेत जिन पूर्व मंत्रियों और विधायकों को कमान सौंपी गई. उनका विरोध हुआ. दूसरा कई जिलों में इस बात को लेकर भी नाराजगी देखी गई कि जिले के कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया गया.

खंडवा जिले में अध्यक्ष बनाई गई प्रतिभा गुना की रहने वाली हैं, लेकिन उन्हें यहां मौका दिया गया, जिसका विरोध हुआ. उधर भोपाल में प्रवीण सक्सेना को कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर रिपीट किए जाने के खिलाफ पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने राहुल गांधी को खून से चिट्ठी लिख दी थी.

