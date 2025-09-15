मध्य प्रदेश की डायल-112 सेवा में 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप, सरकारी फैक्ट चेक ने सामने रख दी सच्चाई
मध्य प्रदेश की डायल 112 सेवा पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेक ने आरोपों को खारिज कर बताई सच्चाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 1:40 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते माह पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 'डायल-112 सेवा' की शुरूआत की गई. इसके लिए सरकार ने 1200 फास्ट रिस्पांस व्हीकल (गाड़ियों) को लांच किया था. अब सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर इस योजना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. कई लोग इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि बोलेरो और स्कॉर्पियों जैसी गाड़ियां खरीदने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया जो कि बहुत ज्यादा है. एक तरह से ये भ्रष्टाचार है. मामला बढ़ता देख मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के फैक्ट चेक ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया है.
सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
रविवार को एक एक्स यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा था कि "एमपी सरकार ने 1500 करोड़ में पुलिस की 1200 गाड़ियां खरीदी हैं. जो गाड़ियां 30 से 40 लाख में आ जाती हैं, उन गाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से अधिक में खरीदा. इसी तरह के आरोप कई यूजर्स ने सरकार पर लगाए.
सोशल मीडिया पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा डायल 112 के तहत खरीदी गई गाड़ियों को लेकर भ्रामक और असत्य जानकारी शेयर की जा रही है।— Jansampark Fact Check (@JansamparkFC) September 14, 2025
वास्तविक एवं तथ्यपूर्ण जानकारी इस प्रकार है...#FactCheck @MPPoliceDeptt@mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/PFsn8PcbIF
मामला बढ़ता देख मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का फैक्ट चेक डिपार्टमेंट बीच में आया और उसने एक्स पर पोस्ट करके इन आरोपों को सिरे से खारिज किया. पोस्ट में बताया गया कि ये पैसा सिर्फ गाड़ियों की खरीद के लिए नहीं हैं, बल्कि योजना से जुड़ी कई कार्यों में ये पैसा खर्च होना है. उसने किस मद में कितना पैसा खर्च होगा इसकी भी जनाकारी दी.
जनसंपर्क विभाग ने बताया कहां होगा कितना खर्च
जनसंपर्क विभाग ने सबसे पहले बताया कि इस डायल 112 का टेंडर लगभग 972 करोड़ रुपए का है न कि 1500 करोड़ रुपए का. यह राशि 1 साल की अवधि के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए है. इसके अलावा विभाग ने बताया कि ये गाड़ियां खरीदी नहीं गई हैं बल्कि किराए पर ली गई हैं. जिसमें बोलेरो का किराया 32 हजार रुपए जबकि स्कॉर्पियों का किराया 36 हजार महीना है.
इस पैसे में सिर्फ गाड़ियों का किराया ही नहीं शामिल है बल्कि 1200 गाड़ियों के संचालन, रख-रखाव और लगभग 5 हजार कर्मचारियों का वेतन का खर्च लगभग 719.75 करोड़ रुपए है. इसके अलावा स्टेट कमांड सेंटर, डेस्कटॉप्स और कर्मचारियों का वेतन 78.5 करोड़ रुपए है. इसके अलावा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर आदि) और उसके रख-रखाव के लिए 174 करोड़ का बजट है. इस प्रकार 5 साल के लिए 972 करोड़ रुपए का बजट है.
- पुलिस बुलाने के लिए अब डायल-100 नहीं, लगाइए ये नया नंबर, मोहन यादव ने दे दी खुली छूट
- डायल 100 होगी बंद, नई सुविधाओं से लैस डायल 112 वाहन तैयार
आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं सभी गाड़ियां
बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते 14 अगस्त को राजधानी भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में डायल 112 योजना की शुरूआत की थी. सीएम ने 1200 पुलिस की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर पूरे प्रदेश में रवाना किया था. ये सभी गाड़ियां आधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं. इसमें डेटा एनालिटिक्स, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. शहरी क्षेत्र के लिए 600 स्कॉर्पियो और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 600 बोलेरो नेओ एफआरवी के रूप में चलाई गई हैं.