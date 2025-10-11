"जल्द बदलेगी भिवानी की तस्वीर, CC फोरलेन होगी सड़कें" बोले सांसद धर्मबीर सिंह, जयप्रकाश के बयान पर ली चुटकी
भिवानी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद धर्मबीर सिंह शामिल हुए.
Published : October 11, 2025 at 11:27 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 12:09 PM IST
भिवानी: "भिवानी शहर की सूरत अब बदलेगी"..यह दावा भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह कर रहे हैं. इसके साथ ही सांसद ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि बिहार में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है. दरअसल, सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की. साथ ही कहा कि, "शहर के प्रमुख मार्गों को CC फोरलेन सड़क में बदला जाएगा और कई नई योजनाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी."इस दौरान सांसद ने जयप्रकाश के बयान "विकास कार्य कांग्रेस की देन हैं" पर भी चुटकी ली.
शहर में होंगे बड़े बदलाव: सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि, "भिवानी में हांसी रोड पर तिगड़ाना मोड़ से जुई नहर तक और ऑटो मार्केट चौक से गांव हालुवास और बाईपास तक सड़क को सीसी फोरलेन बनाया जाएगा. इन सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, ताकि राहगीरों को सुविधा मिल सके. इसके अलावा दादरी रोड पर हालुवास के आगे बाईपास चौक को एलिवेटेड बनाया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी.इन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और काम जल्द शुरू होगा."
अधिकारियों को दिए निर्देश: इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता सांसद जयप्रकाश (हिसार) और सांसद धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेंद्रगढ़) ने की. बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शिता से पहुंचे. इस दौरान विधायक घनश्याम सर्राफ ने पेयजल और सीवरेज की समस्याएं रखीं. सांसद धर्मबीर ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि गांव धनाना, मुंढाल, दांग, तिगड़ाना और प्रेमनगर में जमा बारिश का पानी 31 अक्टूबर तक निकाला जाए, ताकि किसान अगली फसल की बुआई कर सकें.
"क्रॉप कटिंग में गड़बड़ी करने वालों पर हो कार्रवाई": सांसद ने फसल बीमा योजना, जल की शुद्धता, सॉयल हेल्थ कार्ड, पशुपालन ऋण और स्वरोजगार लोन जैसे मुद्दों पर विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "क्रॉप कटिंग में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई हो और इसकी रिपोर्ट तैयार कर उन्हें भेजी जाए. बैंकों द्वारा समय पर लोन न देने की शिकायतें मिल रही हैं, ऐसे बैंकों के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा."
“रेहड़ी वालों को दें वैकल्पिक जगह”: सांसद धर्मवीर सिंह ने आगे कहा कि, "शहर की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण से आमजन को परेशानी हो रही है, खासकर सामान्य अस्पताल के पास स्थिति गंभीर है. रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वैकल्पिक जगह तलाश किए जाएं."
बिहार चुनाव पर बोले सांसद: बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा, “बिहार में BJP के अलावा कोई विकल्प नहीं है. केवल क्षेत्रीय दल मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है.”
कांग्रेस सांसद की ली चुटकी: जब कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा दिए गए बयान “विकास कार्य कांग्रेस की देन हैं, भाजपा तो सिर्फ उद्घाटन कर रही है”, पर सांसद धर्मवीर सिंह से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “भगवान करे वे श्रेय लेते रहें और हम काम करते रहें.”
बैठक के बाद कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने:
कांग्रेस का वार--
सांसद जयप्रकाश का सिंचाई विभाग पर तीखा प्रहार: हिसार के सांसद जयप्रकाश ने बाढ़ की समस्या को लेकर सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक आपदा है. सिंचाई विभाग की लापरवाही का नतीजा है कि किसानों को बर्बादी झेलनी पड़ रही है. उन्होंने दावा किया कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 तक मुख्यमंत्री थे, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद या तो बदले की भावना से काम रोका गया या फिर जानबूझकर इस इलाके की अनदेखी की गई। ड्रेनों की मरम्मत नहीं होने के कारण ही बाढ़ आई.
"सरकार और सिंचाई विभाग दोनों जिम्मेदार": सांसद जयप्रकाश ने आगे कहा कि, "पूरा सिंचाई विभाग और सरकार दोषी हैं. हर साल 15 जून तक पानी निकासी की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो – कांग्रेस, इनेलो या भाजपा – काम कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी सरकार की.अगर 31 अक्टूबर तक जलनिकासी नहीं हुई, तो गेहूं की बुआई असंभव हो जाएगी, जिससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.
"2014 के बाद नहीं हुआ कोई विकास": सांसद जयप्रकाश ने दावा किया कि साल 2014 के बाद भिवानी में कोई विकास नहीं हुआ है. सांसद ने कहा कि, "2014 के बाद से भिवानी का विकास थम गया है."भाजपा सरकार पर वोट चोरी कर सत्ता में आने का आरोप लगाते हुए कहा कि, " जो सरकार जनादेश की अनदेखी कर बनती है, वह गरीब और किसान की चिंता नहीं करती.विभागों में पद खाली हैं, किसान और मजदूर बेहाल हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है.2014 से अब तक धर्मबीर सिंह लगातार सांसद हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई ठोस बदलाव नहीं आया.
बीजेपी का पलटवार:
धर्मबीर सिंह ने किया पलटवार: कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के जलभराव को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी.उन्होंने कहा कि, "भिवानी जिले में जो जलभराव हुआ, वह स्थानीय नहीं, बल्कि हिसार और रोहतक लोकसभा क्षेत्रों से आए पानी की वजह से हुआ. यह पानी हमारा नहीं था, यह हिसार लोकसभा क्षेत्र का पानी था जो मुंढाल के रास्ते होकर भिवानी आया. इसी कारण सांगवान, तोशाम जैसे कई गांवों में तबाही मची."
भविष्य में नहीं दोहराएंगे गलती: धर्मबीर सिंह ने आगे कहा कि, "वे पूरी कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर न बने. इसके लिए जल प्रवाह की सही दिशा तय की जाएगी और डिजाइन इस प्रकार का होगा कि पानी वहीं निकले जहां से आता है. इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि भिवानी लोकसभा क्षेत्र में जलभराव की स्थिति नहीं है, यह पानी हिसार लोकसभा क्षेत्र से आया था. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगामी मानसून से पहले जलनिकासी की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करें.
ये भी पढ़ें:मेवात में खाद की कालाबाजारी! किसान बोले- "प्राइवेट दुकानदार वसूल रहे मोटी रकम, सरकारी केंद्रों पर डीएपी उपलब्ध नहीं"