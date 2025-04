ETV Bharat / state

विधायक-सांसदों को मिलेगी शाही इज्जत, पुलिस को मध्य प्रदेश DGP का फरमान - MP POLICE SALUTE ORDER

पुलिस को विधायक-सांसदों को सैल्यूट करने के आदेश ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम या फिर सामान्य जगह पर सांसद विधायकों से सामना होने पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी उन्हें सैल्यूट करते दिखाई देंगे. पुलिस को अब विधायक, सांसदों को शिष्टाचार दिखाते हुए उन्हें सैल्यूट करना होगा. अभी तक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सिर्फ मंत्रियों को ही सैल्यूट करना होता था. मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना ने सांसद-विधायकों को सैल्यूट करने का सर्कुलर जारी किया है. प्राथमिकता में सुनें विधायक-सांसदों को

डीजीपी कैलाश मकवाना ने अपने सर्कुलर में कहा कि है कि, ''यदि कोई सांसद और विधायक कोई पत्र भेजते हैं, तो उसका उत्तर अपने हस्ताक्षर के साथ समय सीमा में दिए जाएं.''

- कोई सांसद, विधायक पुलिस से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे तो पुलिस अफसर प्राथमिकता के आधार पर उनसे मुलाकात करें और गंभीरता से उनकी बात सुनें.

- यदि कोई सांसद-विधायक मोबाइल या फोन पर जन समस्या को लेकर संपर्क करते हैं तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे उनकी बात को ध्यान से और शिष्टता से सुनें और विधि अनुसार उस पर कार्रवाई करें.

