"ये प्राकृतिक नहीं, प्रशासनिक आपदा है", शाहबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला

शाहबाद पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 12, 2025 at 10:42 AM IST 3 Min Read