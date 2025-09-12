ETV Bharat / state

"ये प्राकृतिक नहीं, प्रशासनिक आपदा है", शाहबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला

लोकसभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने शाहबाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. साथ ही सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की.

MP Deepender Hooda attacks Haryana government
शाहबाद पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: जिले के शाहबाद क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. बाढ़ के कारण आधा दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं. हजारों एकड़ में खड़ी धान व अन्य फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो चुकी है. शाहबाद में हालात का जायजा लेने लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे.

सांसद ने किसानों और ग्रामीणों की सुनी समस्याएं: सांसद ने कठुवा, तंगौर, मलिकपुर, गुमटी, मदनपुर, मुगल माजरा, कलसाना, झरौली, शांतिनगर, ठोल, नगला, सुलखनी, गोलपुरा सहित कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने खेतों और गांवों का निरीक्षण कर प्रभावित किसानों और ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला.

MP Deepender Hooda attacks Haryana government
शाहबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)

"सरकार तत्काल मुआवजे की करे घोषणा": सांसद हुड्डा ने कहा कि, "बाढ़ से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. सरकार को तत्काल राहत और मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए. पिछले 11 वर्षों में क्षेत्र में कोई भी नई ड्रेन (नाली) नहीं बनाई गई और न ही नालों व नदियों की सफाई करवाई गई. इस वर्ष तो मुख्यमंत्री ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई, जिससे सरकार की लापरवाही साफ झलकती है."

सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला (ETV Bharat)

"यह प्राकृतिक नहीं, प्रशासनिक आपदा है": सांसद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, "यह आपदा प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक आपदा है. यह सरकार की विफलता का परिणाम है. प्रदेश में जो भी जान-माल का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है. बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे करवाकर पीड़ितों को उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए."

"मारकंडा नदी की सफाई और गहराईकरण करनी चाहिए": आगे हुड्डा ने कहा कि, " मारकंडा नदी की सफाई और गहराईकरण करनी चाहिए, ताकि भविष्य में बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके. यदि आवश्यकता हो, तो इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी किया जाए.बाढ़ के कारण जो रेत किसानों की जमीनों में भर गया है, उसका मालिकाना हक किसानों को दिया जाना चाहिए."

बता दें कि इस दौरान सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ता वकील धर्मपाल के पिता के निधन पर शोक जताने के लिए गांव ढोला माजरा जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. सांसद के साथ दौरे के दौरान शाहबाद विधायक रामकरण काला, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप चट्ठा, जिलाध्यक्ष मेवा सिंह सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें:हिसार से जयपुर के लिए विमान सेवा आज से, अन्य राज्यों के लिए भी जल्द उड़ान भरने की तैयारी

For All Latest Updates

TAGGED:

KURUKSHETRA SHAHABAD FLOOD AFFECTEDMP DEEPENDER HOODA IN SHAHABADशाहबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डाSHAHABAD FLOOD AFFECTED AREADEEPENDER HOODA ATTACKS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.