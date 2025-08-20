उदयपुर: चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने 2025-26 की अफीम नीति को सितंबर के प्रथम सप्ताह में घोषित करने का सुझाव दिया है. यह सुझाव उन्होंने वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में वर्ष 2025-26 की नई अफीम नीति पर बुधवार को हुई बैठक में दिया. उन्होंने बैठक में कहा कि अफीम किसान हमारी अर्थव्यवस्था और परंपरा का अहम हिस्सा हैं. इसलिए अफीम नीति को भी इसी भावना से किसानों के हित में और अधिक पारदर्शी व व्यावहारिक बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है.

नई अफीम नीति को लेकर दिए ये सुझाव: सीपी जोशी ने नई अफीम नीति को सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में ही घोषित करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इससे किसानों को खेत तैयार करने का पर्याप्त समय मिल पाएगा. इसके साथ ही लाइसेंस के लिये पात्र सभी किसानों के नाम अफीम नीति घोषित होते ही ऑनलाइन प्रदर्शित होने चाहिए. किसानों के पास लाइसेंस भी ऑनलाइन ही पंहुच जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अफीम की खेती से जुड़े सभी प्रकार के कार्यो में कोई गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. विभिन्न प्रकार से होल्ड किए गए लाईसेंस को 0 प्रतिशत पर बहाल किया जाना चाहिए.

जोशी ने कहा कि ऐसे किसान जो पूर्व के वर्षों में लाइसेंस पात्र थे, लेकिन किसी कारण से लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित रह गए थे. उन्हें वर्ष 2025-26 में लाइसेंस प्रकिया में शामिल किया जाए. मृतक नामांतरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम किया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि अफीम लाइसेंस वितरण एवं तौल प्रकिया की तारीख को 15 दिवस पूर्व ही ऑनलाइन कर दिया जाए, जिससे किसान घर से ऑनलाइन तारीख देख सकें और अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके. सभी किसानों को समान रूप से 10 आरी के लाइसेंस जारी किया जाए.

उन्होंने कहा कि सीपीएस पद्धति अन्तर्गत फसल तैयार होने के पश्चात किसान स्वयं डोडा तोड़कर मुखिया को वजन नोट करा दें, जिससे किसान व विभाग के अधिकारियों का समय बचे और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी किसान जो एनडीपीएस प्रकरण में दोषमुक्त हो गए हैं, उन्हें भी लाइसेंस प्रकिया में जोड़ा जाए. वर्ष 1998-99 में किसानों को नवीन लाइसेंस प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्ष 1999 में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल उत्पादन सही नहीं हो पाया था. जिससे अधिकतर किसानों के लाइसेंस रुक गए थे, ऐसे सभी किसानों को आगामी अफीम नीति में शामिल किया जाए.