भाजपा का एक विंग बन गया है इलेक्शन कमीशन, रायसेन में गरजे जीतू पटवारी - MP CONGRESS PRESIDENT JITU PATWARI

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश में खाद यूरिया, बेरोजगारी, लाड़ली बहन और किसानों की माली हालत को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना.

MP Congress President Jitu Patwari
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रायसेन पहुंचे (Jitu Patwari 'X' image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 8:00 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 8:22 PM IST

रायसेन: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को अपने काफिले के साथ रायसेन पहुंचे. जहां पाटन देव हनुमान मंदिर से लेकर कामधेनु परिसर तक उन्होंने मार्च निकलकर वोट चोरी का मुद्दा उठाया. साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रायसेन के पतन देव से अपनी रैली शुरू की. उनके पीछे हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

खाद यूरिया, बेरोजगारी और किसानों की माली हालत को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

यह रैली शहर के सागर तिराहे के नजदीक कामधेनु परिसर में समाप्त हुई. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने प्रदेश में खाद यूरिया, बेरोजगारी, लाड़ली बहन और किसानो की माली हालत को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. सभा को संबोधन करने के दौरान सभा स्थल के नजदीक से कई एंबुलेंस गुजरी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों से एंबुलेंसों को निकालने की अपील की और इसे एक साजिश बताया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV Bharat)

वहीं उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक और वर्तमान राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गायों के नाम पर वोट मांगते हैं और सड़कों पर गायें मर रही हैं. आपके क्षेत्र के विधायक ने गायों की सुरक्षा के लिए क्या किया?

जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में भी अद्भुत अकल्पनीय वोट की चोरी हुई है

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा "राहुल गांधी ने देश के सामने एक नरेटिव सेट किया कि वोट की चोरी हो रही है. नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी से सरकार बनाकर बैठे हैं. मध्य प्रदेश में भी अद्भुत अकल्पनीय वोट की चोरी हुई है. हमने पूरे मध्य प्रदेश में वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का ऐलान किया है."

कांग्रेस अध्यक्ष ने जनता से अपील की कि आपका वोट एक भरोसा है. अपनी सरकार और अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अगर यह भरोसा ख़त्म हो गया तो देश कैसे बचेगा? संविधान कैसे बचेगा? आपका अधिकार कैसे बचेंगे? राजनीतिक लोग अगर चोरी के वोट से चुने जाएंगे आपके लिए काम कौन करेगा? जनता के लिए काम कौन करेगा? इसमें नुकसान किसका होगा? देश में महंगाई बढ़ रही है... बेरोजगारी बढ़ रही है... नशा बढ़ रहा है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं. बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है फिर भी सरकार सो रही है क्योंकि चोरी से सरकार बनी है. वोट की चोरी करनी है.. विधायक की चोरी करनी है...और किसी भी तरह सरकार बनानी है... नरेंद्र मोदी ने नया फलसफा चालू किया है.

कहा, प्रदेश की बहनों से 3000 रुपये देने का वादा किया पर दे रहे हैं 1200 रुपये

मध्य प्रदेश में चोरों की सरकार है. इन्होंने प्रदेश की बहनों से 3000 रुपये देने का वादा किया पर दे रहे हैं 1200 रुपये, 1800 की चोरी कर रहे हैं. इन्होंने कहा हम 3100 का धान का दाम देंगे लेकिन दे रहे हैं 2100. यहां भी एक हज़ार रुपए की चोरी कर रहे हैं.

इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन गया है- पटवारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा "चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन गया है. इलेक्शन कमीशन को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि एक लाख वोट कैसे बढ़े? 35 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर 30 हजार से ज्यादा वोटों से बीजेपी कैसे जीती? इन सब में चोरी कैसे हुई? मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटों पर वोटों की हेरा-फेरी हुई. लोकतंत्र में अगर चुनाव प्रणाली पर भरोसा खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा कैसे. नफरत फैलाना, घृणा फैलाना, वोट की चोरी करना यही बीजेपी का फलसफा है.

