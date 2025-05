ETV Bharat / state

नहीं कम हो रही विजय शाह की मुश्किलें, कांग्रेस करेगी उपवास, बर्खास्तगी की मांग पर अड़ा विपक्ष - MP CONGRESS PROTESTS

नहीं कम हो रही विजय शाह की मुश्किलें ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 1:06 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 1:13 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी फिलहाल उनका इस्तीफा नहीं होगा. विजय शाह इस मामले में राहत के लिए दरवाजा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उधर कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे को लेकर मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने सेना का अपमान किया. यह उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाता है. प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि "हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस को कोर्ट का आदेश पालन करने में 8 घंटे का वक्त लग गया. डीजीपी इस मामले में मुख्यमंत्री के बेंगलुरु से वापस लौटने का इंतजार करते रहे. मुख्यमंत्री को मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन सरकार और बीजेपी इस एफआईआर को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की कोशिश में जुट गई है. विजय शाह से जो गलती हुई, उन्होंने जो विवाद पैदा करने की कोशिश की, यह वही विचार है, जो बीजेपी फैलाती है.

Last Updated : May 15, 2025 at 1:13 PM IST