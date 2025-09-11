ETV Bharat / state

162 दिन में 25 हजार करोड़ का कर्ज, जीतू पटवारी ने पूछा आखिर कौन चुकाएगा यह लोन ?

मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को लेकर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल. कहा हर दिन लिया जा रहा 154 करोड़ का कर्ज.

jitu patwari MP Govt debt
मध्य प्रदेश सरकार के लगातार कर्ज लेने पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 12:20 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज को लेकर कांग्रेस ने मोहन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने 162 दिनों में कर्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सरकार ने अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच करीबन 25 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया है. सरकार लगातार कर्ज ले रही है, साथ ही कर्ज के ब्याज पर हर साल 29 हजार 700 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना पड़ रहा है. प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते मध्य प्रदेश की अर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है. कर्ज लेने का सिलसिला लगातार जारी है.

प्रदेश पर कर्ज हुआ 4 लाख 35 हजार करोड़

सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए 25 हजार करोड़ के लोन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान जारी कर कहा कि "लगातार लिया जा रहा कर्ज और प्रदेश पर बढ़ रहा बोझ मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को दिखाता है. मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ था. मार्च 2025 में यह बढ़कर 4.21 लाख करोड़ पहुंच गया."

'हर दिन लिया 154 करोड़ का कर्ज'

जीतू पटवारी ने अपने बयान में कहा कि "इस एक साल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने करीबन 46 हजार करोड़ का कर्ज बाजार से उठाया. जुलाई 2025 तक लगातार कर्ज लेने के कारण मध्य प्रदेश पर कर्ज का आंकड़ा बढकर 4.35 लाख करोड़ पहुंच गया है. इस तरह देखा जाए तो सरकार ने हर दिन 154 करोड़ का कर्ज लिया है."

'शिवराज की राह पर चल रहे मोहन यादव'

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि "प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश पर करीबन 4 लाख करोड़ का कर्ज छोड़कर दिल्ली चले गए. अब वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उसी राह पर चल रहे हैं. हर महीने नया कर्ज लिया जा रहा है."

'ब्याज चुकाने के लिए भी लेना पड़ रहा कर्ज'

जीतू पटवारी ने कहा कि "प्रदेश की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई हुई है. सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज से यह इतना बढ़ गया है कि अब कर्ज का ब्याज भरने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है. सरकार साल में कर्ज का ब्याज 29 हजार 700 करोड़ रुपए भुगतान कर रही है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कर्ज कौन चुकाएगा. क्या प्रदेश की जनता हमेशा कर्ज और ब्याज का बोझ उठाती रहेगी."

मई से अगस्त तक लिया गया कर्ज

7 मई 2025 - 2 किश्तों में ढाई-ढाई हजार करोड़ यानि 5 हजार करोड़ रुपये का लिया कर्ज.

4 जून 2025 - 2 किश्तों में 4500 करोड़ रुपये का लोन आरबीआई से लिया.

8 जुलाई 2025 - 4800 करोड़ रुपये का कर्ज 2 किश्तों में लिया.

30 जुलाई 2025 - 2 किश्तों में 4300 करोड़ रुपये का कर्ज लिया.

5 अगस्त 2025 - 3 किश्तों में कुल 4 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया.

26 अगस्त - 2 किश्तों में 4800 करोड़ रुपये का लोन लिया.

